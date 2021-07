Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στην Πλαζ Αρετσούς

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές δίνουν ραντεβού με όλες και όλους, την Τρίτη 6 Ιουλίου στη Πλάζ Αρετσούς. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...



Κάποιοι συνήθιζαν να ξυπνούν από τις 07:00 και σύχναζαν στη Μυροβόλο...

Κάποιες ξυπνούσαν μεσημέρι και πήγαιναν στο Μικρό Καφέ...

Μα ήρθε κάποιο σούρουπο ξανά να ανταμωθούνε!

Πληροφορίες:



Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης 21:00

Πρόσβαση: Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια, μεγάλος χώρος parking

Είσοδος: 12€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: viva.gr, Wind, My market, Metro, Shell, Bp, Eko

On line ticket:



Κρατήσεις:

Τηλεφωνικά: 2310.510081

Αποστολή στο inbox της σελίδας Summer In The City SKG Festival με το ονομα σας, τηλέφωνο και αριθμό ατόμων.



Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην πρόσφατα ανακαινισμένη πλαζ Αρετσούς, ενός πανέμορφου παραλιακού, ιστορικού και φιλόξενου χώρου με εύκολη πρόσβαση (Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια και μεγάλος χώρος parking).

Με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς και της Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.