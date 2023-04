Η Zendaya «απογείωσε» το Coachella μαζί με τον Labrinth σε μια εμφάνιση - έκπληξη

Η Zendaya έκανε απρόσμενη εμφάνιση στο Φεστιβάλ Coachella το Σάββατο μαζί με τον Labrinth για ένα ντουέτο έκπληξη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του.

Όπως ανέφερε το Variety, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» εμφανίστηκε κοντά στο τέλος της ερμηνείας του «I'm Tired», δημιουργώντας... πανζουρλισμό.

Η ηγερία της νέας γενιάς στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τον Βρετανό τραγουδιστή και ράπερ το «All for Us». Τόσο το «I'm Tired», όσο και το «All for Us», φέρουν την υπογραφή της και ακούγονται στη σειρά «Euphoria».

Did it all for love @Labrinth @Zendaya



