Η Ζωη Τηγανούρια σε διεθνή δίκτυα με αφορμή το τραγούδι «Επανάσταση 1821-Ζήτω η Ελευθερία»

Σήκωσε.. «επανάσταση» στα διεθνή δίκτυα το τραγούδι «Επανάσταση 1821-Ζήτω η Ελευθερία» σε μουσική Ζωής Τηγανούρια, και την ερμηνεία του Μπάμπη Τσέρτου (που είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε και στο Zougla.gr - Δείτε εδώ) και τους στίχους του Τάσου θεοδωρακόπουλου.

Με αφορμή το τραγούδι, η Ελληνίδα μουσικοσυνθέτρια έδωσε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συμμετείχε σε διαδικτυακές επετειακές εκδηλώσεις τις οποίες έντυσε μουσικά το τραγούδι, από την Καλιφόρνια μέχρι την Ανατολική Ακτή, από το Ιρανικό δορυφορικό κανάλι Simay-Azadi Network μέχρι την Ευρωπαϊκή ήπειρο και την Κύπρο μας.



Αναφορές έγιναν στον ομογενειακό Τύπο καθώς και στα social media από λαοφιλείς Έλληνες του εξωτερικού.

Δείτε παρακάτω μερικά:

Ιράν (Δορυφορικό κανάλι Simay-Azadi Network)



Καλεσμένη των Masoud Farshchi & Μehran Samimi στο τηλεοπτικό σόου για την Ιρανική Πρωτοχρονιά

Δείτε το βίντεο:



Κύπρος (Extra TV Cyprus)

Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενς Κουίκ

https://youtu.be/A16r9bhzV6E

Γαλλία (Nikos Aliagas)



Ηνωμένο Βασίλειο (Hellenc TV London)

Καλεσμένη στην εκπομπή “Faces” του Βασίλη Παναγή

https://youtu.be/RT7g_Wj32iA

Αυστρία (Βιέννη)

Διαδυκτιακή εκδήλωση του Ομογενειακού Σύλλογου Βιέννης & της Λέσχης The Lions Club of Athens Specialty New Voices «Η Γυναίκα στην Επανάσταση και η Φιλελληνική Τέχνη»

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Γ.Γ. Δημόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, η Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αυστρία κα. Αικατερίνη Κόικα, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα. Άντζελα Γκερέκου

Ζωή Τηγανούρια - «Η Γυναίκα στην Επανάσταση και η Φιλελληνική Τέχνη» [07-03-2021]

Hephaestus Radio (Βιέννη)

Καλεσμένη του Δημήτρη Λαζάρου στην εκπομπή του "Η εφημερίς της Τέχνης"

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ - HEPHAESTUS Radio (Βιέννη) [07-03-2021]

Γερμανία

Καλεσμένη στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της Ελένης-Μαρίας Γαλανάκη «Άκου τα μαντάτα» του Bahalo News

Ζωή Τηγανούρια στο Bahalo News

Αμερική (Ανατολική Ακτή)

Διαδυκτιακή εκδήλωση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής για την 200η Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Εκδήλωση της Παναρκαδικής για τα 200 χρόνια της Επανάστασης | Greek News