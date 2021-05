iHeartRadio 2021: Ο Usher παρουσιαστής των Μουσικών Βραβείων

Ο Usher θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Μουσικών Βραβείων iHeartRadio 2021.

Ο σταρ της R&B, ο οποίος επίσης θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια της εφετινής τελετής, αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς των Μουσικών Βραβείων iHeartRadio το 2020, που αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19.



«Είμαι ενθουσιασμένος που παρουσιάζω και θα τραγουδήσω στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων iHeartRadio του 2021» δήλωσε ο Usher. «Στην εφετινή τελετή συμμετέχουν εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες. Θα είναι μια υπέροχη στιγμή!» ανέφερε.



Ο Έλτον Τζον θα λάβει το Βραβείο iHeartRadio Icon 2021, που θα απονεμηθεί από τους Κρις Μάρτιν και Lil Nas X, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα ειδικό αφιέρωμα που θα τιμήσει τον παγκόσμιο αντίκτυπο του Βρετανού τραγουδιστή -τραγουδοποιού στην ποπ κουλτούρα, την πολυετή καριέρα του και τον συνεχή ρόλο του ως δύναμη των περιοδειών και του ραδιοφώνου. Ο Έλτον Τζον έχει πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχει περισσότερες από 50 επιτυχίες στο top 40 και κατέχει το ρεκόρ για το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, τον ύμνο στην πριγκίπισσα Νταϊάνα «Candle in the Wind 1997».



Ο Έλτον Τζον, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για το έργο του στο Ίδρυμα για την αντιμετώπιση του AIDS που φέρει το όνομά του, το 2020 κέρδισε το βραβείο iHeartRadio στην κατηγορία Περιοδεία της Χρονιάς για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία Farewell Yellow Brick Road, ένα ταξίδι που κάλυψε πέντε ηπείρους με 350 εμφανίσεις.



Στην εφετινή τελετή θα εμφανιστούν επίσης οι The Weeknd και Ariana Grande, Bruno Mars και Anderson. Paak (Silk Sonic), Dan + Shay και Doja Cat.



Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, με τον The Weeknd να προηγείται με οκτώ υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από τους Megan Thee Stallion και Roddy Ricch με επτά ο καθένας και τον Χάρι Στάιλς με έξι.



Η τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards 2021 θα μεταδοθεί από το Dolby Theatre, στο Λος Άντζελες στις 27 Μαΐου.

