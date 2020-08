Υλικό από τα αρχεία του θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες ο Νιλ Γιανγκ

Μια εξαιρετική περφόρμανς που έδωσε στις 13 Νοεμβρίου του 1990 ο Νιλ Γιανγκ με τους Crazy Horse, στο Catalyst στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, θα κυκλοφορήσει ως άλμπουμ και ταινία, με τίτλο «Way Down in the Rust Bucket», στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι ένα μόνο από τα υλικά που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός. Τους προηγούμενους μήνες, ο Γιανγκ έδωσε πρόγευση, στα Neil Young Archives, πολλών από τα τραγούδια του show, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί ολόκληρο στη δημοσιότητα.

Επιπλέον, το «Return to Greendale» -μια εκδήλωση, το 2003, στο πλαίσιο της τουρνέ για το «Greendale»- θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα, προγραμματίζει την κυκλοφορία τού εδώ και καιρό αναμενόμενου δεύτερου box set «Neil Song Archives» (δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές περιεχόμενο, αλλά εκτιμάται ότι θα εστιάζει στην περίοδο 1973-1978).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την ταινία «The Timeless Orpheum», η οποία γυρίστηκε στο Orpheum Theater στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις 28 Ιανουαρίου του 2019. «Είναι μια ταινία συναυλίας, με πολλές εναλλαγές και διακυμάνσεις, που αφηγείται την ιστορία μου και τη δική σας και τη δική μας ιστορία» έγραψε ο Γιανγκ.

Ένα άλλο πρότζεκτ που ανακοίνωσε τις τελευταίες εβδομάδες είναι η «NYA Official Bootleg Series», στο πλαίσιο του οποίου θα κυκλοφορήσουν επισήμως φημισμένες συναυλίες του Γιανγκ οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια είχαν κυκλοφορήσει παράνομα.

Δείτε το βίντεο: