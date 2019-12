Είναι η Melina Matsoukas ο αντάρτης που χρειάζεται το Χόλιγουντ;

Εδώ και μιάμιση δεκαετία, η Melina Matsoukas αναστρέφει στα βιντεοκλίπ της είδωλα, όπως την Κέιτι Πέρι την οποία μεταμόρφωσε σε χήρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο «Thinking of You». Στα πιο δυνατά έργα της πρωταγωνιστούν μαύρες – όπως είναι η ίδια-, η Ριάνα, η Σολάνζ, η Μπιγιονσέ που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως εξεγερμένο καλλιτέχνη. Στο εμβληματικό κλιπ για το «Formation», η Matsoukas μεταμορφώνει την Μπιγιονσέ σε μια έξαλλη Αφροδίτη πάνω σε ένα περιπολικό της Αστυνομίας της Νέας Ορλεάνης που βυθίζεται, και αυτό το κλιπ ήταν το ορόσημο για την άνοδο της τραγουδίστριας του «All the Single Ladies» από σταρ της ποπ σε θεά της Αμερικής (παρεμπιπτόντως, με αυτό και οι δυο τους κέρδισαν το Grammy για το Best Music Video. Και γι' αυτό κατηγορήθηκαν από τη National Sheriff's Association για «υποκίνηση σε απρεπή συμπεριφορά»).



Η Matsoukas, τώρα, υπογράφει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, το «Queen & Slim» με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Καλούγια του «Τρέξε!» και ήδη η ταινία σημειώνει εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ με εισπράξεις άνω των 16 εκατ. δολαρίων.