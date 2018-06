ΙΝΚ - Sober (Tool Cover)

Στις αρχές Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί ο νέος δίσκος των ΙΝΚ με τίτλο «Whispers of Calliope», αποτελείται από 11 διασκευές σε αγαπημένες μπάντες του συγκροτήματος όπως οι Tool, Deftones, Temple of the Dog, Smashing Pumpkins ενώ δε λείπουν και αρκετές εκπλήξεις.που κυκλοφορεί ως προπομπός του album από την Wormhole Death/ Τhe Orchard.