Η ηπειρώτικη μουσική εμπνέει τον Αμερικανό μουσικολόγο Christopher King

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση προς τον Δήμο Ζαγορίου, κατέθεσε ο Αμερικανός μουσικολόγος, μουσικός παραγωγός, συγγραφέας και επιμελητής ήχου ιστορικών μουσικών έργων, Christopher King, ο οποίος ζει κατά διαστήματα τα τελευταία χρόνια στη Βίτσα Ζαγορίου.



Με επιστολή του προς τον δήμαρχο Βασίλη Σπύρου προτείνει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει Αρχείο Ηπειρωτικής Μουσικής στα Κάτω Πεδινά και ειδικότερα να στεγαστεί στο κτήριο της δωρεάς Κώστα Φωτέτσιου προς τον δήμο. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει πως προτίθεται να διαθέσει, μεταξύ των άλλων, και τη μοναδική συλλογή του από δίσκους των 78 στροφών, το σύνολο σχεδόν των ηχογραφήσεων με ηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια, που κατέχει σήμερα.



Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Christopher King ερευνά την ελληνική δημοτική μουσική με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική της Ηπείρου, η οποία διασώζεται κυρίως σε δίσκους 78 στροφών.



Για το θέμα έχει γράψει βιβλίο υπό τον τίτλο «Lament From Epirus: An Odyssey Into Europe’s Oldest Folk Music - Το Ηπειρώτικο Μοιρολόι: Μια Οδύσσεια στην Αρχαιότερη Λαϊκή Μουσική της Ευρώπης», που κυκλοφορεί ήδη από τον Μάιο του 2018.



Στην επιστολή του προς τον δήμαρχο, σημειώνει: «Υπάρχουν μουσεία ελληνικής δημοτικής και λαϊκής μουσικής στην Αθήνα, όπως και αρχεία του ηπειρωτικού πολιτισμού στα Ιωάννινα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα αρχείο της ηπειρωτικής μουσικής στην Ελλάδα. Σήμερα, το πληρέστερο αρχείο ηπειρωτικής μουσικής παγκοσμίως που έχω υπ’ όψη μου, υπάρχει σε ένα μικρό στούντιο που βρίσκεται στο Faber της Virginia, στο σπίτι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προτείνω να μεταφέρω αυτό το υλικό από τις ΗΠΑ στην Ήπειρο και να δημιουργήσω ένα ισχυρό και ελκυστικό αρχείο αυτού του πολιτιστικού στοιχείου».