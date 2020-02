Irene: «Θέλω να δείξω μέσα από την τρέχουσα προσωπική μου δισκογραφία τη μουσική μου ταυτότητα»

Συνέντευξη στη Σπυριδωνία Κρανιώτη

«Πολλοί μου έχουν πει πως η φωνή μου τους θυμίζει την Alicia Keys και πρόσφατα δύο κοπέλες μου είπαν πως θα τους άρεσε να τραγουδάω και κομμάτια της Adele στα live μου, γιατί η φωνή μου τους θυμίζει πολύ τη δική της. Αυτό δε με ενοχλεί, το βρίσκω διασκεδαστικό και σίγουρα χαίρομαι που αναφέρουν τέτοια ονόματα. Ωστόσο βρίσκομαι σε μια περίοδο που πρωταρχικό ρόλο για εμένα παίζει το να δείξω μέσα από την τρέχουσα προσωπική μου δισκογραφία τη δική μου μουσική ταυτότητα, η οποία είναι και λίγο πιο μακριά από το κλασικό mainstream» αναφέρει μεταξύ άλλων στο zougla.gr η Irene κατά κόσμον Ειρήνη Παργινού με αφορμή την παράσταση της με τους Word of Mouth στο six d.o.g.s. στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Η Irene είναι μια νέα ταλαντούχα καλλιτέχνις, η οποία έχει ξεχωρίσει με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της και τα soul τραγούδια της, που την τοποθετούν στις πιο ενδιαφέρουσες νέες δημιουργούς της αγγλόφωνης σκηνής. Με θητεία που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε γνωστά musical στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και μερικά ξεχωριστά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ως σήμερα, είναι αναμφισβήτητα μια τραγουδίστρια που πατάει στο σύγχρονο urban ήχο όσο και στο classic μαύρο ρεπερτόριο.

Η εκρηκτική Irene, η οποία κινείται μεταξύ neo soul ήχου και soft hip hop συναντά την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου τους Word of Mouth, το πιο γνωστό φωνητικό σχήμα beatbox, σε ένα live γεμάτο ρυθμό, grooves και ευφάνταστες αποδόσεις από soul, hip hop και r&b classics.

Η Irene αποκαλύπτει στο zougla.gr τα μελλοντικά της σχέδια καθώς και τι ονειρεύεται για την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Πείτε μας λίγα λόγια για την επερχόμενη παράστασή σας με τους Word of Mouth στο six d.o.g.s. Τι θα ακούσουμε;



Θα ακούσετε πολύ αγαπημένα τραγούδια της soul και Rnb σκηνής από εξαιρετικούς μουσικούς και φυσικά τους Word Of Mouth που θα κάνουν θαύματα με το beat και τους ήχους τους! Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το πως ο ρόλος των beatboxers συνυπάρχει στη σκηνή με τα drums, δύο πηγές groove! Είναι μια εμφάνιση για την οποία όλοι ανυπομονούμε!

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με το τραγούδι και τη μουσική;



Aγαπούσα το τραγούδι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πιο συγκεκριμένα όμως στα έξι μου χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι με το πιάνο. Ο έρωτάς μου για τη μουσική ξεκίνησε όταν περίπου δύο χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησα πως καθετί που «έδινα» στη μουσική ερχόταν από μέσα μου αβίαστα. Όταν λοιπόν έγινα οκτώ χρόνων, ξεκίνησα να ανακαλύπτω την ανάγκη μου να κάνω μουσική και να τραγουδάω. Τότε ανακοίνωσα για πρώτη φορά στη μητέρα μου πως ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική.

Ποια η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με τους Word of Mouth;



Θα ξεκινήσω αρχικά με το ότι δεν πιστεύω ιδιαίτερα στις συνεργασίες που «κανονίζονται» απλώς από κάποιον άλλο. Οι περισσότερες συνεργασίες μου έως τώρα ήρθαν τυχαία και οι αφορμές ήταν πάντα αυτές που αναφέρω παραπάνω και κρίθηκαν τελικά από την επικοινωνία και το «δέσιμο» μεταξύ μας στο studio.



Έτσι λοιπόν συνέβη και με τα παιδιά. Συνδετικός κρίκος και σε όλο αυτό υπήρξε ο καλός μου συνεργάτης και ενορχηστρωτής των live μας Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, που είχε δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν. Όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά γνωρίζαμε και οι δύο πλευρές τη μουσική πορεία της άλλης πλευράς, υπήρχε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η συνεργασία μας η οποία δεν θα μείνει μόνο στο κομμάτι των εμφανίσεων αλλά θα υπάρχει και σε ένα τραγούδι του δίσκου μου, του οποίου η παραγωγή έχει γίνει από τον RSN.

Tίποτα από αυτήν τη μουσική συνεύρεση δεν ήρθε επειδή ήταν κανονισμένο να γίνει. Θεωρώ πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις μουσικές συνεργασίες είναι ευλογία ό,τι έρχεται να έρχεται φυσικά, από μόνο του.

Πείτε μας λίγα λόγια για το single «Piece of you» καθώς και για τον επερχόμενο δίσκο σας



Το Piece of you είναι ένα τραγούδι που μου εμπιστεύτηκε ο καλός συνεργάτης και μουσικοσυνθέτης Ιan Ikon. Ένα κομμάτι δυναμικό που μιλάει για την έντονη διεκδίκηση στην οποία προχωρά ένα τρελά ερωτευμένο άτομο. Soul και RnΒ είναι αυτό που θα ακούσετε στον δίσκο που αναμένουμε την ερχόμενη άνοιξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικός για εμένα αφού είναι το ντεμπούτο μου δισκογραφικά. Επτά κομμάτια στο σύνολο τα οποία με χαρακτηρίζουν με έναν πολυμορφικό τρόπο. Αφορούν θέματα που έχω βιώσει. Θα κάνω αρκετές συνεργασίες με διάφορα ονόματα που θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Σας αποκαλούν η Ελληνίδα Ariana Grande. Πώς νιώθετε γι αυτό;



Είναι σίγουρα κολακευτικό ακόμη και αν δεν είμαστε ταυτόσημες μουσικά. Αυτό που παρατηρώ είναι πως συνήθως ο κόσμος συγκρίνει τον ήχο και τη φωνή μου. Πολλοί μου έχουν πει πως η φωνή μου τους θυμίζει την Alicia Keys και πρόσφατα δύο κοπέλες μου είπαν πως θα τους άρεσε να τραγουδάω και κομμάτια της Adele στα live μου, γιατί η φωνή μου τους θυμίζει πολύ τη δική της. Αυτό δε με ενοχλεί, το βρίσκω διασκεδαστικό και σίγουρα χαίρομαι που αναφέρουν τέτοια ονόματα. Ωστόσο βρίσκομαι σε μια περίοδο που πρωταρχικό ρόλο για εμένα παίζει το να δείξω μέσα από την τρέχουσα προσωπική μου δισκογραφία τη δική μου μουσική ταυτότητα, η οποία είναι και λίγο πιο μακριά από το κλασικό mainstream.

Οι Έλληνες αγαπούν τη soul - pop μουσική; Σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε;



Aυτό το μουσικό υλικό πάνω στο οποίο δουλεύω αυτήν τη στιγμή για τον δίσκο είναι αναμφισβήτητα πιο διαδεδομένο στις μικρότερες ηλικίες και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό γιατί πρόκειται για μια μίξη μουσικών ειδών, της ηλεκτρονικής, της soul και της hip hop. Είναι κάτι ανερχόμενο γι αυτό και το γνωρίζουμε κυρίως μέσα από νεαρό κοινό. Παρ΄όλα αυτά, παίζοντας και διασκευάζοντας στις συναυλίες μας και κομμάτια του Prince, της Αliyah και του Donny Hathaway παρατηρώ πως το κοινό μας κάθε φορά δεν έχει όριο ηλικίας και αυτό με χαροποιεί! Σίγουρα κάνω σχέδια για το εξωτερικό, θέλω όμως ό,τι κάνω να συνδέεται και με την Ελλάδα. Θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια το τοπίο έχει αρχίσει και «ανοίγει» ικανοποιητικά. Το κοινό που υποστηρίζει την neo soul μουσική βλέπω και από τα live μου αλλά και από εμφανίσεις και δισκογραφία συνεργατών πως όλο και μεγαλώνει.

Ποιος ο μηχανισμός του τραγουδιού σήμερα;



Ο μηχανισμός και ο στόχος του τραγουδιού ακόμη και σήμερα είναι να δημιουργεί συναισθήματα στους ανθρώπους.

To ιντερνέτ πιστεύετε ότι βοηθάει να αναδειχθούν νέοι καλλιτέχνες; Εσάς σας βοήθησε στην αρχή της καριέρας σας;



Το internet έχει προσφέρει στη μουσική μεγάλο καλό δημιουργώντας πολλές μουσικές πλατφόρμες, πλέον έχουμε απεριόριστες επιλογές και αν υπάρχει διάθεση μπορεί κάποιος να «γνωρίσει» μέσα από το internet πάρα πολλούς καλλιτέχνες κάθε μέρα. Σίγουρα με έχει βοηθήσει με τον τρόπο του και εμένα.

Θεωρώ πως χρειάζεται προσοχή βέβαια γιατί μιλάμε για έναν κόσμο ψηφιακό και θα πρέπει ότι «ανεβαίνει», η εικόνα μας να αντιπροσωπεύει απόλυτα τη δουλεία και την προσωπικότητα μας γιατί καλώς ή κακώς τίποτα δεν διαγράφεται από εκεί.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;



Για εμένα στόχος επίσης είναι η προσωπική ολοκλήρωση, το να αποδεχτώ κάποια στιγμή πλήρως τον εαυτό μου και να υπάρχει μεταξύ μας γαλήνη. Αυτή είναι μια μάχη δίχως τέλος πολλές φορές, αλλά η μουσική φυσικά με βοηθάει αρκετά σε αυτό! Επιθυμώ ακόμη όσοι ακούσουν τη μουσική μου να αισθανθούν κάτι, να ταυτιστούν με τους στίχους. Να δημιουργήσω συναισθήματα στο κοινό.

Στην καθημερινότητά σας τι σας δίνει χαρά και από πού αντλείτε για να είστε καλά;



Ασχολούμαι με τη μουσική και ως καθηγήτρια οπότε οι ώρες της ημέρας χωρίς μουσική είναι λίγες. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο μου αρέσουν πολύ απλά πράγματα, να κοιμάμαι, να πηγαίνω για φαγητό με δικούς μου ανθρώπους.

Μελλοντικά σχέδια



Αρχικά η προώθηση του δίσκου, όταν ολοκληρωθεί, και η μουσική συνέχεια μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες και μουσικούς της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Θα ήθελα να υπάρξει ο συνδυασμός αυτός και να γίνουν εμφανίσεις και συνεργασίες και στο εξωτερικό.

Δείτε το βίντεο: