Italian Online Summer Fest: Ιταλικό διαδικτυακό καλοκαίρι στην Ελλάδα

Απολάυστε από τις 3 Ιουλίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου το Italian Online Summer Fest, ένα διαδικτυακό αφιέρωμα με δράσεις Made in Italy από τον κόσμο του Πολιτισμού που διοργανώνουν στην Ελλάδα η Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.



Για έντεκα εβδομάδες δεκάδες δράσεις θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά για το κοινό στην Ελλάδα μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν το αφιέρωμα στον Φεντερίκο Φελίνι με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του και κινηματογραφικό αφιέρωμα «Commedia all’ italian a.Versione 2.0” (Η κωμωδία αλά Ιταλικά, Έκδοση 2.0), που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση ΕΡΤ και συγκεκριμένα από το τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ2 και τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ - ERTFLIX, αλλά και ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό Τόνι Σερβίλλο.



Η μουσική θα έχει την τιμητική της με το Levante Jazz Festival, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.Δεν θα λείψουν οι ταινίες μικρού μήκους που πρωταγωνιστούν στο αφιέρωμα «10 Corti in giro per il mondo», σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταινιών Μικρού Μήκους της Ιταλίας καθώς και η Ιταλική κουζίνα, με τα Cooking Classes του Σεφ Μάρκο Σέρρα.

Όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμες δωρεάν (αποκλειστικά για συνδέσεις από την Ελληνική επικράτεια) μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα http://www.iicateneonline.gr. Εκεί θα βρείτε για κάθε κατηγορία δράσεων του Φεστιβάλ ειδικές σελίδες με πλούσιο οπτικό υλικό.

Οι εγγεγραμμένοι χρήσες θα λαμβάνουν κάθε εβδομάδα ενημερωτικά δελτία/newsletter σχετικά με τις προτάσεις του επόμενου επταημέρου, τις ώρες και την διάρκεια της online πρόσβασης σε αυτές.

Το Italian Online Summer Fest εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia-Ελλαδα 2020, και πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου AIAL.