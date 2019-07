Jazz Chronicles στο ΚΠΙΣΝ: Billy Pod

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 21.00, στο πλαίσιο της ενότητας Jazz Chronicles, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στα Πανοραμικά Σκαλιά τον τζαζ συνθέτη και μουσικό Billy Pod (Βασίλη Ποδαρά) για να παρουσιάσει το πρώτο του άλμπουμ, Drums To Heal Society, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.



Στην πρώτη του σόλο δισκογραφική δουλειά, η οποία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή διεθνών Mέσων έχοντας λάβει εξαιρετικές κριτικές, ο Billy Pod αναμειγνύει σύγχρονη τζαζ με pop-electronica, ροκ, αλλά και στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας έναν ήχο πολυμορφικό που αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη εμπειρία στη σύγχρονη κοινωνία.



Γνωστός από την πορεία του ως ντράμερ των The Next Step Quintet, καθώς και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό τζαζ σχημάτων, ο Billy Pod αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ντράμερ της εγχώριας μουσικής σκηνής. Έχει εμφανιστεί σε συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και διεθνώς, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.



Συντελεστές:



Βασίλης Ποδαράς (aka Billy Pod), Τύμπανα



Κίμων Καρούτζος, Κοντραμπάσο



Μιχάλης Τσιφτσής, Κιθάρα



Γιάννης Παπαδόπουλος, Πιάνο



Γιάννης Αναστασάκης, Electronics



Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.



Η σειρά συναυλιών Jazz Chronicles, καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).