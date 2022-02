Joanne - Εντυπωσιάζει στο νέο της βιντεοκλίπ «Midnight»!

Το ολοκαίνουργιο dance-pop banger της Joanne, με τίτλο «Midnight», αποτελεί ένα από τα hottest tracks των ημερών, σκαρφαλώνοντας με γοργούς ρυθμούς στις κορυφαίες θέσεις του επίσημου airplay chart. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία του, το «Midnight», σε στίχους & μουσική των ARCADE & Μιχάλη Τσαουσόπουλου, βρίσκεται ήδη στο Top 40 του Official Greek Airplay Chart by Mediainspector, με σταθερή ανοδική πορεία.

H Joanne αποτελεί το απόλυτο it girl της εποχής, κι αυτό αποδεικνύεται και στο βιντεοκλίπ του νέου της τραγουδιού, στο οποίο μεταμορφώνεται από το the girl next door σε μια young & fresh pop diva με beauty looks που εντυπωσιάζουν.

Παράλληλα, το ντεμπούτο single της «Twist In My Sobriety» βρίσκεται σταθερά εδώ και 6 μήνες στο Top 20 του επίσημου chart και συνεχίζει την ανοδική του πορεία σε Κροατία, Σερβία, Ρωσία, Πολωνία & Σλοβενία.

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Μανωλάς

Δείτε το βίντεο: