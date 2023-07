Κάιλι Μινόγκ: Θα εμφανιστεί ψηφιακά σε νέο μιούζικαλ των Stock Aitken Waterman

Η Κάιλι Μινόγκ πρόκειται να γυρίσει πίσω στον χρόνο για ένα νέο μιούζικαλ με τα τραγούδια των Stock Aitken Waterman που την οδήγησαν στην επιτυχία στα charts στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η τραγουδίστρια της ποπ από την Αυστραλία, η οποία απολαμβάνει καλοκαιρινή επιτυχία με το τραγούδι Padam Padam, θα «εμφανίζεται ψηφιακά» σε όλη την περιοδεία της παράστασης, υποδυόμενη «έναν ειδικά δημιουργημένο χαρακτήρα στο μιούζικαλ».

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του μιούζικαλ «I Should Be So Lucky: The Stock Aitken Waterman» υπογράφει η Ντέμπι Άισιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Την παράσταση συνθέτουν 25 μουσικοχορευτικά νούμερα που δημιουργήθηκαν από τους τρεις παραγωγούς και τραγουδοποιούς, Μάικ Στοκ, Ματ Άιτκεν και Πιτ Γουότερμαν συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιού του τίτλου της παράστασης που κυκλοφόρησε το 1987 και ήταν η πρώτη επιτυχία της Κάιλι Μινόγκ που έφθασε στο chart Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το μιούζικαλ, το οποίο η τραγουδίστρια περιέγραψε ως «συναρπαστικό, αστείο και γνήσιο» περιλαμβάνει, επίσης, τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από τους Τζέισον Ντόνοβαν (Too Many Broken Hearts), Ρικ Άστλεϊ (Never Gonna Give You Up) και Bananarama (Love in the First Degree). Η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από ένα νεαρό ζευγάρι, που υποδύονται οι Λούσι Μέι Σάμερ και Μπίλι Ρόμπερτς, οι οποίοι έχουν σχέδια να παντρευτούν, αλλά προκύπτουν θέματα.

Χορογράφος του μιούζικαλ, που θα κάνει πρεμιέρα στην Όπερα του Μάντσεστερ στις 2 Νοεμβρίου, είναι ο Τζέισον Γκίλκισον.

«Μας έχουν προσεγγίσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια για να εγκρίνουμε ένα μιούζικαλ χρησιμοποιώντας τα τραγούδια από τον κατάλογο Stock Aitken Waterman και πάντα αντιστεκόμασταν, μέχρι τώρα» ανέφερε ο Μάικ Στοκ.