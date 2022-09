Η διάσημη jazz ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Jazz at Lincoln Center για πρώτη φορά στο Ηρώδειο

Μια από τις κορυφαίες τζαζ ορχήστρες στον κόσμο, η Jazz at Lincoln Center Orchestra έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με την εξαιρετική Κάθριν Ράσελ για μια μοναδική συναυλία, ο τίτλος της οποίας είναι «Azz At Lincoln Center Presents: Songs We Love» και θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 20:00 στο Ηρώδειο, με σκοπό την προσφορά θερμοκοιτίδων στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σήμερα, το κοινό του Ηρωδείου θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να «ταξιδέψει» στη μουσική Jazz και την ιστορία της, καλύπτοντας μία πορεία από τα πρώτα μπλουζ και τζαζ τραγούδια της δεκαετίας του 1920 μέχρι και τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 1950 και 1960.

Κάθε χρόνο, η διάσημη ορχήστρα Jazz, Jazz at Lincoln Center (JALC) υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Wynton Marsalis, παρουσιάζει εκατοντάδες συναυλίες στο «σπίτι» της στη Νέα Υόρκη, το περίφημο Frederick P. Rose Hall αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται, ότι το Lifeline Hellas έχει προσφέρει πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ ιατρικό εξοπλισμό στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε την επέκταση της πτέρυγας της μονάδας νεογνών στο Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» και παρέδωσε ακόμα τρεις θερμοκοιτίδες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».

