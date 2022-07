Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα

Σύγχυση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας κοντά στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όταν ο πασίγνωστος Αμερικανός κιθαρίστας, Κάρλος Σαντάνα, κατέρρευσε επί σκηνής.

Το ιατρικό προσωπικό έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 74χρονο, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα επείγοντα για παρακολούθηση.

Ο Σαντάνα εξήγησε αργότερα, μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, ότι ξέχασε να φάει και να πιει νερό και ως αποτέλεσμα αφυδατώθηκε και λιποθύμησε.

Ο μάνατζερ του δήλωσε ότι ο μουσικός είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Ιουλίου στο Burgettstown της Πενσιλβάνια θα αναβληθεί.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe