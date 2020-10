Καινούργια μουσική από τον Στίβι Γουόντερ, έπειτα από 15 χρόνια

Κατά τα φαινόμενα, η περίοδος που ο Στίβι Γουόντερ κρατούσε χαμηλό προφίλ και, μουσικά, σιωπούσε φτάνει στο τέλος της: την περασμένη Τρίτη, ο Hall of Famer ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο καινούργιων τραγουδιών, τα πρώτα του την τελευταία δεκαπενταετία! Και αυτή την έκπληξη τη συνόδευσε με μία δεύτερη: ο Γουόντερ θα κυκλοφορήσει τα τραγούδια στη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη So What the Fuss Records, αποχωριζόμενος τη Motown που, από το 1962, ήταν το σπίτι του.

Μιλώντας μέσω Zoom από την κατοικία του στη νότια Καλιφόρνια, ο Γουόντερ είπε ότι άρχισε να γράφει το «Where Is Our Love Song» το 1968, σε ηλικία 18 χρόνων. Το ανέσυρε προσφάτως, το συμπλήρωσε με καινούργιους στίχους και κάλεσε τον Gary Clark Jr. στην κιθάρα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού θα πάνε στην οργάνωση Feeding America, η οποία, όπως ο ίδιος εξήγησε, ζητεί δωρεές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βοηθήσει οικογένειες σε όλη τη χώρα που έχουν ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

Το δεύτερο τραγούδι, το «Can’t Put It in the Hands of Fate» το κυοφορούσε εδώ και λίγα χρόνια, αλλά τους τελευταίους μήνες το συμπλήρωσε με καινούργιους στίχους. «Όταν το πρωτοέγραψα, ήταν για μια σχέση» είπε. «Αλλά μετά σκεφτόμουν πού έχουμε φτάσει σε αυτόν τον κόσμο και σκεφτόμουν... είναι απαράδεκτη αυτή η τρέλα. Πια, δεν το τολμάμε. Η αλλαγή είναι ακριβώς τώρα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε στα χέρια της μοίρας... Δεν μπορούμε ν' αφήσουμε τη συμμετοχή στην ψηφοφορία στα χέρια της μοίρας». Στο τραγούδι συμμετέχουν οι Busta Rhymes και Rapsody ενώ στα φωνητικά, πέντε από τα παιδιά του.

Και τα δύο τραγούδια θα κυκλοφορήσουν από τη δική του δισκογραφική εταιρεία και τη διανομή θα αναλάβει η Republic Records που ανήκει στην Universal. Ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε ένα EP το οποίο ετοιμάζει και στο οποίο θα συμμετάσχουν ξεχωριστοί μουσικοί. Αν αυτό το πρότζεκτ δεν προχωρήσει, ενδέχεται να τα ενσωματώσει στο «Through the Eyes of Wonder», άλμπουμ που κυοφορεί εδώ και πολύ καιρό. Και δεν απέκλεισε την επιστροφή του στη Motown για ένα άλμπουμ το οποίο δουλεύει, ένα πρότζεκτ μουσικής γκόσπελ με τίτλο «Gospel Inspired by Lula» (το όνομα της μητέρας του).

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, αν και στη διάρκεια της μιας ώρας συνέντευξης δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε με κάποια οργή την κατάσταση πραγμάτων στις ΗΠΑ: «Μια ομάδα ανθρώπων σχεδίαζαν να απαγάγουν και πιθανά να δολοφονήσουν την κυβερνήτη μιας Πολιτείας» είπε αναφερόμενος στην πρόσφατη συνωμοσία κατά της Γκρέτσεν Γουίτμερ, κυβερνήτη της Πολιτείας του Μίσιγκαν. «Πώς φτάσαμε εδώ; Υποτιθέμενοι Χριστιανοί, πώς το κάνετε αυτό;» αναρωτήθηκε. «Θέλω να γίνει καλύτερος ο κόσμος» πρόσθεσε. «Θέλω να πάμε παραπέρα. Θέλω όλοι μας να πάμε στην κηδεία του μίσους. Αυτό θέλω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ