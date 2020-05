Κυριακή 24 Μαΐου 2020: 16 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

16 αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να απολαύσετε online, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου 2020!



Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε σήμερα στις 21:00 σε live YouTube premiere, τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό να καταπιάνεται με τον «Φάουστ», με τον μύθο δηλαδή εκείνου που πούλησε την ψυχή του στον Διάβολο, σε μια περιπετειώδη παράσταση-κατάβαση στην άβυσσο της Επιθυμίας.



Δείτε το εδώ.



Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση



Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Ανακαλύψτε σήμερα το «Sleepwalk», ένα βιντεοπαιχνίδι για την εποχή αυτοαπομόνωσης που θα σας φανεί πολύ οικείο, από την Xin Liu.



Βρείτε το εδώ.



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δείτε σήμερα στις 20:30, την Eύη Σαουλίδου να ζωντανεύει υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της Αργυρώς Χιώτη, ένα από τα πιο μεστά και σπουδαία έργα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, το «Η απίστευτη και θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρας και της άσπλαχνης γιαγιάς της», μια τραγική ανθρώπινη ιστορία, αλλά και μαγική παραβολή για την κατάχρηση εξουσίας και την κοινωνική αδικία.



Βρείτε το εδώ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η αυλαία του Μegaron Online ανοίγει και πάλι σήμερα στις 21:00, για να φιλοξενήσει στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τη Μαρία Φαραντούρη στη σκηνική καντάτα «Ημερολόγιο για περαστικούς στα τέλη του αιώνα» για άλτο, κόντρα τενόρο, αφηγήτρια, σεξτέτο τζαζ-ροκ και συμφωνικό σύνολο.



Δείτε τη συναυλία εδώ.



ΚΘΒΕ

Έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;» της Χρύσας Σπηλιώτη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά σήμερα, έχει ο ηθοποιός Χρήστος Μαλάκης που διαβάζει το ποίημα του Νίκου Καββαδία «Μαραμπού».



Δείτε το εδώ.



Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Δείτε σήμερα στις 11:00 ένα θεατρικό δρώμενο από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι». Ένας γκαζιέρης αφηγείται και ζωντανεύει ιστορίες από το εργοστάσιο φωταερίου και τη γειτονιά του Γκαζιού! Μαζί του ταξιδεύουμε μέσα στη χρονοκάψουλα και γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας ενός από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά μνημεία της Αθήνας.



Δείτε το εδώ.



Μια performance live από το ΕΜΣΤ



Το «No man is an island entire of itself», η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας Vasistas, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σήμερα στις 21:00 διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια ζωντανή παράσταση, μια αχαρτογράφητη θεατρική εμπειρία που αντλεί υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανόνες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Μέσω της πλατφόρμας zoom

Δείτε σήμερα στις 21:45 την ζωντανή διαδικτυακή παράσταση «Dämmerung», σε σκηνοθεσία Νικόλα Ανδρουλάκη, ένα παιχνίδι του νου βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Θανάση Τριαρίδη.

Comédie-Française

Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» την τραγωδία που έγραψε ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Éric Ruf.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει τον «Φάουστ», την όπερα του Σαρλ Γκουνό, σε μουσική διεύθυνση του Yannick Nézet-Séguin. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), τον «Μαγικό Αυλό», την γερμανική όπερα σε δύο πράξεις του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε μουσική διεύθυνση του Adam Fischer.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) το αριστούργημα του Tennessee Williams, «Λεωφορείον ο Πόθος», όπως ανέβηκε στη σκηνή του Young Vic το 2014, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews και την Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois.



Δείτε την εδώ.

Dutch National Opera

Δείτε σήμερα στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Το Λυκόφως των Θεών», το τέταρτο μέρος της ρομαντικής επικής τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ με τίτλο «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν», σε σκηνοθεσία του Pierre Audi. O Hartmut Haenchen διευθύνει την ορχήστρα.



Δείτε την όπερα εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Μπαλέτα Béjart

Δείτε το ντοκιμαντέρ «The Béjart Ballet Lausanne on China Tour», της Arantxa Aguirre. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον θίασο των μπαλέτων Béjart της Λωζάννης στην περιοδεία τους στην Κίνα το 2011, από την Εθνική Όπερα του Πεκίνου έως τα θέατρα της Σαγκάη και του Χαντζό. Σκηνοθετημένο από την Arantxa Aguirre, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα μπαλέτα: «Dionysos Suite» και «Bolero» του Maurice Béjart και «Là où sont les oiseaux» του Gil Roman.



Δείτε το εδώ.

Κι άλλες θεατρικές παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, εμβληματικές παραστάσεις από το αρχείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!