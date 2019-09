Κρίσι Χάιντ: «Η μουσική βιομηχανία δεν είχε ακόμη τη δική της στιγμή #MeToo"

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος της ροκ, The Pretenders, Κρίσι Χάιντ (Chrissie Hynde) σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Independent» μίλησε για την εποχή των groupies, διερωτήθηκε γιατί περισσότερες γυναίκες δεν δημιούργησαν μπάντες και αναφέρθηκε στο νέο της άλμπουμ.



Ακούγοντας τον τελευταίο καιρό γυναίκες σε άλλους τομείς να μιλούν για τον αγώνα που δίνουν στα επαγγέλματά τους, τους συμβιβασμούς που έκαναν, τα σεξουαλικά αιτήματα που δέχθηκαν η Κρίσι Χάιντ δήλωσε ότι σκέφτηκε: «Γιατί απλά δεν πήρατε μία κιθάρα; Γιατί δεν μπήκατε σε μια μπάντα; Πολλά περισσότερα κορίτσια θα μπορούσαν να βρεθούν σε συγκροτήματα αν ήθελαν».



«Αν ήθελαν. Αλλά δεν ήθελαν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Απλά δεν ήθελαν. Πιθανόν ήταν ειλικρινά απλά πολύ απασχολημένες φροντίζοντας τον φίλο τους. Αυτή είναι η αλήθεια! Είμαι η ζωντανή απόδειξη! » τόνισε.



Τα πρόσφατα σχόλιά της για τη σεξουαλική κακοποίηση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.



«Αν δεν θέλετε να προσελκύσετε έναν βιαστή, μην φοράτε ψηλά τακούνια για να μπορείτε να τρέξετε μακριά από αυτόν» δήλωσε στην εφημερίδα «The Times» πριν από τέσσερα χρόνια και αποδοκίμασε το προκλητικό ντύσιμο.



Στα απομνημονεύματά της με τίτλο Reckless: My Life as a Pretender η Κρίσι Χάιντ έχει αναφερθεί με λεπτομέρειες στη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από μέλος μιας συμμορίας μοτοσικλετιστών όταν ήταν έφηβη, αν και είχε παραδεχθεί ότι είχε παίξει ρόλο στην ενθάρρυνση της συμπεριφοράς του.



Σήμερα δηλώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ θύμα διάκρισης λόγω φύλου καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών της καριέρας της.



Η τραγουδίστρια είπε ότι ποτέ δεν ενθαρρύνθηκε ή δεν πιέστηκε να κάνει προκλητικά βίντεο και επιμένει ότι είχε το δικαίωμα να αρνηθεί. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πίεση» είπε. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να το κάνουν ή δεν το κάνουν. Οι άνθρωποι λένε ότι πιέζονται. Αν δεν θέλετε να το κάνετε, λέτε "δεν το κάνω"».



Η Κρίσι Χάιντ δήλωσε ότι είδε το ντοκιμαντέρ για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν τον παραγωγό του Χόλιγουντ που κατηγορείται για βιασμούς και κακοποίηση γυναικών στο Χόλιγουντ.



Το πιο ενδιαφέρον στο ντοκιμαντέρ, είπε, δεν ήταν ότι πόσοι πολλοί άνθρωποι παράβλεπαν τη συμπεριφορά του Γουάινστιν και των συνεργατών του, αλλά μάλλον «ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα».



Η Κρίσι Χάιντ εκτίμησε ότι στη μουσική βιομηχανία δεν έχει ακόμη έρθει η στιγμή του κινήματος κατά της σεξουαλικής κακοποίησης #MeToo «επειδή τα περισσότερα κορίτσια ήταν groupies και πραγματικά πρόσφεραν τον εαυτό τους στα μέλη διάσημων συγκροτημάτων». Και ενώ οι Pretenders είχαν ίσως κάποιους λίγους «κολλημένους» δεν υπήρχαν ποτέ αρσενικοί groupies. «Ένας άνδρας groupie είναι θαυμαστής» εξήγησε. «Δεν είναι το ίδιο» τόνισε.



Υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες ροκ μουσικοί που έχουν απολαύσει την επιτυχία και τη διάρκεια στη μουσική βιομηχανία όπως η Χάιντ και παρόλο που θεωρείται πρωτοπόρος και φεμινίστρια, αρνείται να παίξει εξ ολοκλήρου τον ρόλο. «Ποτέ δεν δέχθηκα επίθεση και κανείς δεν πρότεινε να κάνω τίποτα» είπε.

«Ο σεξισμός και οι διακρίσεις δεν ήρθαν ποτέ στη μπάντα μου. Όλα αφορούσαν την αναζήτηση τραγουδιών και την ερμηνεία τους . Ποτέ δεν είχα πρόβλημα! Είναι φανταστικό!» είπε.



Τον επόμενο χρόνο θα είναι και πάλι σε περιοδεία με τους Pretenders για την προώθηση του νέου άλμπουμ που έχει γράψει μαζί με τον κιθαρίστα του γκρουπ.



«Όταν άρχισα να γράφω πρώτη φορά, μπορούσα να το κάνω μόνο με κιθάρα» εξήγησε. «Δεν ήξερα πώς να συνεργαστώ» είπε.



Για πρώτη φορά, όπως τόνισε, το θέμα του άλμπουμ δεν είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι χωρισμοί. Για πρώτη φορά έγραψα για άλλα θέματα, όπως η μοναξιά, ανέφερε προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο να ζει μόνη της, αλλά ζει όπως στην ηλικία των 15 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ