Ξεκινά το Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων»

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 είναι αφιερωμένο το Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» που ξεκινά στις 14 Ιουνίου και εκτείνεται ως τις 26/9 στα Θέατρα «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού».

Το Φεστιβάλ ανοίγουν οι «Γυναίκες Μαχήτριες» της Μιχαέλας Αντωνίου, ένα θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στις γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης, επώνυμες και ανώνυμες, μέσα από διασωζόμενες μαρτυρίες καταγεγραμμένες από αφηγήσεις ανδρών. Το δρώμενο χρησιμοποιεί απομνημονεύματα αγωνιστών και φιλελλήνων - του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη, του Περσά και του Έστλερ - αλλά και αποσπάσματα της δημοτικής μας ποίησης, του Διονύσιου Σολωμού και του Κάλβου. Η διαφορετική οπτική του εκάστοτε συγγραφέα συνθέτει σε ένα ομοιογενές σύνολο και το ιστορικό υλικό δομείται με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια παράσταση με πλοκή, δραματική κλιμάκωση και απώτερο στόχο να αναδειχθούν τόσο οι εμβληματικές μορφές της Επανάστασης όσο και οι γυναίκες της εποχής. Την παράσταση προλογίζει η ιστορικός, Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Το φεστιβάλ συνεχίζει στις 16/6 με τη συναυλία «Καντάτα Ελευθερίας» του Χρήστου Λεοντή, υπό την διεύθυνση του συνθέτη. Πρόκειται για το μοναδικό σύγχρονο λαϊκό μουσικό έργο που αναφέρεται στην Επανάσταση του 1821 και είναι γραμμένο σε μελοποιημένα ποιήματα από τον Χρήστο Λεοντή, καθώς και κείμενα των Ρήγα, Σολωμού, Μακρυγιάννη. Γράφτηκε το 1970, ηχογραφήθηκε με τη φωνή του ίδιου του συνθέτη με την Άννα Συνοδινού να διαβάζει και κυκλοφόρησε, με δυσκολία, σε μικρό δίσκο βινυλίου. Αργότερα ο «Θούριος του Ρήγα» κυκλοφόρησε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ολόκληρο το έργο, στη τελική του μορφή, κυκλοφόρησε σε CD μέσα σε λεύκωμα της Βουλής των Ελλήνων με την ευκαιρία των 200 χρόνων από τον θάνατο του Ρήγα και τη γέννηση του Σολωμού. Με ευθύνη της Βουλής διανεμήθηκε σε όλα τα σχολεία της χώρας και της ομογένειας και παρουσιάστηκε σε ζωντανή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2000 υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Σήμερα διδάσκεται στα σχολεία της χώρας και του Ελληνισμού και τραγουδιέται από τους μαθητές.

Η επιθυμία του συνθέτη είναι να παρουσιάσει ο ίδιος το έργο του, σε νέα εμπλουτισμένη μορφή, κατ' αρχήν στις πόλεις εκείνες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με την επανάσταση του ‘21, και σε μια εποχή που η ιστορική μνήμη είναι απόλυτα αναγκαία. Για τη ζωντανή παρουσίαση του έργου του από τον ίδιο, με τους σολίστες και τη λαϊκή ορχήστρα, η σκέψη να συνεργαστεί και να συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο σύνολο τις κατά τόπου χορωδίες βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Εκτός από την Καντάτα Ελευθερίας, το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει και άλλα τραγούδια από τη μακροχρόνια συνθετική του δραστηριότητα. Ερμηνεύουν οι Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ιωάννα Φόρτη.

Στις 18/6 επιστρέφει στη θεατρική σκηνή η «Ιστορία χωρίς όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, ένα έργο για τον θυελλώδη έρωτα της Πηνελόπης Δέλτα (Μπέτυ Λιβανού, Μαρία Παπαφωτίου) και του Ίωνα Δραγούμη (Τάσος Νούσιας). Στον ρόλο του Στέφανου Δέλτα ο Νίκος Ορφανός. Ο εμβληματικός διπλωμάτης και η σπουδαία συγγραφέας σε μια νοερή ζωή επιθυμίας, ονείρων, υψηλών ιδανικών, υψηλών δεσμεύσεων, υψηλών οραμάτων. Η παράσταση ξεκίνησε την επιτυχημένη της πορεία από το Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο του 2019 και συνέχισε θριαμβευτικά στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Στις 22/6 ανεβαίνει η κωμωδία «Ναπολεοντία» του νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου. Εξελίσσεται στην μετεπαναστατική Ελλάδα, συγκεκριμένα το 1833, την ημέρα έλευσης του Όθωνα, στο Ναύπλιο. Εμπνευσμένη από κάποιο απαρατήρητο καταγεγραμμένο συμβάν, τον ξυλοδαρμό ενός αγωνιστή του '21 επειδή δεν μπορούσε να χορέψει βαλς, αποτελεί ένα επίκαιρο σχόλιο για την αιώνια ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, που ανέκαθεν βασανίζονταν και ευλογούνταν από την διελκυστίνδα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Σκηνοθεσία Κερασία Σαμαρά.

Στις 24/6 ο Γιάννης Μπέζος ερμηνεύει τον Οθέλλο του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία των Αιμίλιου Χειλάκη - Μανώλη Δούνια οι οποίοι επίσης ερμηνεύουν αντίστοιχα τον Ιάγο και τον Δόγη. Δυσδαιμόνα η Μάιρα Γραβάνη.

Το πρόγραμμα του Ιουνίου ολοκληρώνεται στις 30/6 με τον stand up κωμικό Λάμπρο Φισφή σε μια BEST OF παράσταση με κείμενα από τα one man show «Να Ένας Σοφός», «Δες το Θετικό» και «Να το Φως». Σατιρίζοντας με τον δικό του τρόπο την καθημερινότητά μας, ο Λάμπρος Φισφής διακωμωδεί μικρές λεπτομέρειες της ζωής που μας ενώνουν.