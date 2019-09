«Let's Opera»- Παράσταση ανοιχτής όπερας στην εξέδρα του Μπάτη

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» με τίτλο «Opera out of Opera» και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, με σκοπό την προσέλκυση και τη διεύρυνση του νεανικού κοινού, σας καλούν στη δράση «Let's Opera» στην Παραλία του Μπάτη στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στις 20:30. Μετά από την πανευρωπαϊκή έρευνα μέσω του ειδικού ερωτηματολογίου το κοινό απεφάνθη πως θέλει να δει την παράσταση δίπλα στο νερό.



Έπειτα, λοιπόν, από την πρώτη παρουσίαση στη Santa Cecilia της Ρώμης, ο επόμενος σταθμός μας είναι η Αθήνα και δη το Παλαιό Φάληρο και η θάλασσα, με στόχο να γίνουν περισσότεροι και νεότεροι οι κοινωνοί της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που λέγεται όπερα και που είναι στην πραγματικότητα αντιδάνειο, αν σκεφτούμε την ιστορία της δημιουργίας της από την Camerata Fiorentina.



Πλάι στην αύρα του Μπάτη η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Michelangelo Galeati θα δώσει μια μοναδική παράσταση, στην οποία το κοινό θα μπορεί, έως και τριάντα λεπτά πριν, να αποφασίσει τη σειρά των κομματιών μέσω του ειδικού app (Opera out of Opera), διαθέσιμο ήδη δωρεάν τόσο από το Google Play, όσο και από το App Store. Στην παράσταση θα ακουστούν άριες, ντουέτα, χορωδιακά και ανσάμπλ από τις όπερες «Κάρμεν», «Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Καβαλερία Ρουστικάνα», «Ο μαγικός αυλός», «Τουραντό», «Ναμπούκο», «Οι γάμοι του Φίγκαρο», «Τανκρέντι», πάντα με τη σειρά που θα αποφασίσει το κοινό, πανευρωπαϊκά. Πρόκειται για μία μοναδική παράσταση, της οποίας την σύνθεση έχουν από κοινού οι εταίροι, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο καταξιωμένος Βασίλης Αναστασίου, την καλλιτεχνική και οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος έχει η Τάνια Κίτσου και υπεύθυνος φωνών ο διάσημος τενόρος Mario Antonio Diaz. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Conservatorio di Santa Cecilia από τη Ρώμη, το Πανεπιστήμιο Mozarteum από το Σάλτσμπουργκ, η Όπερα Δωματίου της Ναβάρας από την Παμπλόνα, η Πανευρωπαϊκή Ένωση Ωδείων, Μουσικών Ακαδημιών και Μουσικών Σχολείων από τις Βρυξέλλες και τέλος η Petite Opéra du Monde-Art On από την Αθήνα.



Παρουσιαστής, κομπέρ και συναυτουργός αυτής της διαδραστικής βραδιάς θα είναι ο Γιώργης Κοντοπόδης σε ρόλο έκπληξη, αυτόν του Μωυσή! Η δράση που έχει ήδη παρουσιαστεί στη Ρώμη στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, με pre-event στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στο αεροδρόμιο Fiumicino έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε, όπως θα γίνει και στην Αθήνα, αλλά και στους υπόλοιπους σταθμούς του προγράμματος (Παμπλόνα και Σάλτσμπουργκ) live streaming στο YouTube.

Δείτε το τρέιλερ:



Αντίστοιχα pre-events πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στους σταθμούς του Μετρό στο Μοναστηράκι, τον Κεραμεικό και το Σύνταγμα. Πέρα από τους ξένους καλλιτέχνες η ελληνική συμμετοχή συμπεριλαμβάνει εκτός της ορχήστρας και της Ακαδημαϊκής Χορωδίας Αθηνών τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου, που επιστρέφει στον Μπάτη, μετά την πολύ πετυχημένη εμφάνισή της στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, αλλά και τον διεθνή τενόρο Αντώνη Κορωναίο, ενώ θα συμμετάσχει και ο ταλαντούχος Χρήστος Λάζος.





Η παράσταση «συνοδεύεται» από τις ψηφιακές δημιουργίες των Μπάμπη Σεβοζλίδη και Στέφανου Γούτσιου, που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία ως digital animators και κέρδισαν το διαγωνισμό, επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μην ξεχνάτε, αυτήν τη φορά εσείς ορίζετε τη σειρά, με την ψήφο σας! Η ψηφοφορία ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 13:00 ακριβώς!