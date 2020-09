«Linda and the Mockingbirds» ντοκιμαντέρ για την Λίντα Ρόνσταντ

Έναν χρόνο μετά το «The Sound of My Voice», η Λίντα Ρόνσταντ πρωταγωνιστεί σε καινούργιο ντοκιμαντέρ: Το «Linda and the Mockingbirds», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κιτς (James Keach), θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 20 Οκτωβρίου και είναι ένα χρονικό της επίσκεψής της, το 2019, στο Μεξικό μαζί με τον Τζάκσον Μπράουν και τους σπουδαστές της Los Cenzontles Cultural Arts Academy.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ ενώ η Ρόνσταντ παραχώρησε τηλεφωνική συνέντευξη στο Rolling Stone και μίλησε για το καινούργιο ντοκιμαντέρ, τη μεξικανική καταγωγή της και τις εφετινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Δείτε το τρέιλερ:

Μεγάλωσε στην Τουσόν της Αριζόνα, περίπου 64 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό. Με το λευκό της δέρμα και το γερμανικό επώνυμό της, δεν είναι προφανής η μεξικανική καταγωγή της. Κι όμως, η καταγωγή της είναι από το Μεξικό. Παιδάκι, συχνά περνούσε με την οικογένειά της τα σύνορα, για φαγητό ή ψώνια. Ο παππούς της τής έμαθε πολλά τραγούδια, τα οποία αργότερα τα συμπεριέλαβε στο «Canciones de Mi Padre» (1987) και το «Más Canciones» (1991). Το σπαραξικάρδιο «La Orilla De Un Palmar» φιγουράρει και στα δύο ντοκιμαντέρ: μαζί με την οικογένειά της, το τραγουδά στο ντοκιμαντέρ «The Sound of My Voice» και ως παιδάκι στο καινούργιο. «Αρχίζαμε να τραγουδάμε με τον παππού, και μετά το τραγουδούσαμε με τον μπαμπά μου. Μετά έμπαιναν τα αδέλφια μου μαζί με πολλά από τα ξαδέλφια μου» είπε.

Στο διάστημα της καραντίνας, αφιέρωσε πολύ χρόνο στο διάβασμα και στο να ζωγραφίζει υδατογραφίες. Είδε πολλές ταινίες και τηλεόραση και, προσφάτως, το τρομακτικό καινούργιο ντοκιμαντέρ στο Netflix «The Social Dilemma», στο οποίο εξετάζεται η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία. «Μ' έκανε να νιώσω ότι δεν υπάρχει ελπίδα, σαν να οδηγούμαστε προς μια αυταρχική κυβέρνηση, διεθνώς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το σταματήσουμε, αλλά ας πέσουμε αγωνιζόμενοι» εξομολογήθηκε.

Προφανώς και ανησυχεί για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά είναι αισιόδοξη για τον Τζο Μπάιντεν. «Ποτέ άλλοτε δεν είχα τέτοιο φόβο, τέτοια θλίψη. Αλλά εδώ και χρόνια μου αρέσει ο Τζο Μπάιντεν... Ελπίζω να κερδίσει. Κι έχω μεγάλο σεβασμό στην Καμάλα Χάρις. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Το σκεφτόμουν αυτό από την περίοδο της διακυβέρνησης Μπους. Νομίζω ότι θα είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα για τη χώρα».

Όπως και άλλοι συνάδελφοί της, από τον Νιλ Γιανγκ μέχρι την Τζόνι Μίτσελ, κάνει ανασκαφές στο αρχείο της. Έχει στο πρόγραμμα να κυκλοφορήσει πολύ αρχειακό υλικό, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων show από τα «Canciones de Mi Padre», «Más Canciones» και τα LP με τον Νέλσον Ριντλ (το «What’s New» του 1983, το «Lush Life» του 1984 και το «For Sentimental Reasons» του 1986). «Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εφέτος με έπεισαν να δημιουργήσω έναν ιστότοπο γιατί βρήκαμε πολύ υλικό από παλιές ζωντανές εμφανίσεις. Ο ήχος δεν είναι και τόσο καλός. Θα παρουσιάσουμε μια επιλογή» υποσχέθηκε.

