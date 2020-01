Live δίσκος για τα 50 χρόνια του «Bridge Over Troubled Water»

Με ένα καινούργιο ψηφιακό EP γιορτάζουν οι Simon και Garfunkel τα 50 χρόνια της κυκλοφορίας του πιο επιτυχημένου άλμπουμ τους, του «Bridge Over Troubled Water».

To «Simon & Garfunkel - Live at Carnegie Hall 1969» είναι διαθέσιμο μέσω streaming και περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις -ακούγονται για πρώτη φορά- τεσσάρων αξέχαστων τραγουδιών. «Bridge Over Troubled Water», «So Long, Frank Lloyd Wright», «The Boxer» και «Song for the Asking», όλα ηχογραφημένα στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, τον Νοέμβριο του 1969, δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ.

Με το άλμπουμ του 1970, το ντουέτο κέρδισε έξι Βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Album of the Year. Ήταν όμως, και το τελευταίο αυτής της υπέροχης συνεργασίας. Τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες έπαιξαν μαζί αρκετές φορές σε νοσταλγικές τουρνέ, έκαναν και ένα σιγκλάκι το 1975, αλλά το άλμπουμ ήταν η τελεία.

Το 1983, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αποχαιρετιστήρια τουρνέ, έκαναν μια προσπάθεια να ηχογραφήσουν κάτι καινούργιο, αλλά οι παλιές εντάσεις μεταξύ τους επανήλθαν: ο Πολ Σάιμον είχε την αίσθηση ότι το υλικό – το οποίο εν πολλοίς είχε να κάνει με την τρικυμιώδη σχέση του με τη γυναίκα του, την Κάρι Φίσερ – άγγιζε την ιδιωτική του ζωή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να το δισκογραφήσει με τον παλιό του συνεργάτη. Τα τραγούδια αυτά τα γνωρίσαμε από το σόλο άλμπουμ του Σάιμον, το «Hearts and Bones», το 1983. Τίποτα από ό,τι ηχογράφησε ο Γκαρφάνκελ δεν υπάρχει σε αυτό το LP.



Την τελευταία φορά που έπαιξαν μαζί ήταν το 2010, σε show-φόρο τιμής στον Μάικ Νίκολς, στο American Film Institute. Δεν είναι διόλου πιθανή μια επανένωσή τους. «Δεν τίθεται θέμα. Ούτε καν μιλάμε» είχε πει ο Σάιμον, στο Rolling Stone, το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ