«Love in White»: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Σαββιδάκη

Ο Γιάννης Σαββιδάκης παρουσιάζει το video clip του τραγουδιού «Love in White», ένα τραγούδι αφιερωμένο στους ηρωικούς γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, μάχονται καθημερινά τoν Covid-19, εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στους ηρωικούς γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, μάχονται καθημερινά τoν Covid-19, εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Το Love in White (Αγάπη στα Λευκά) γράφτηκε στην περίοδο της καραντίνας, τον Οκτώβριο του 2020, παρακολουθώντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι αψηφώντας τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν, είναι πάντα δίπλα στους ασθενείς με Covid - 19. Η μουσική και οι στίχοι είναι του Γιάννη Σαββιδάκη.

«Είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που ρισκάρουν και σε πολλές περιπτώσεις δίνουν ακόμα και τη ζωή τους, προκειμένου να σωθεί έστω και μία ζωή!» σχολιάζει ο Γιάννης Σαββιδάκης. «Άνθρωποι που μέσα σε ένα απόλυτα σκοτεινό τοπίο, με τις λευκές τους στολές παραμένουν ακούραστοι, γελαστοί και φωτεινοί!»

Το Love in White γράφτηκε στην αγγλική γλώσσα, για να απευθυνθεί σε όλους όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας παγκοσμίως.

Love in White, Shine the night

White angels light the way

Giving life to win a life

Η «αγάπη στα λευκά» φωτίζει τη «νύχτα»...

Είναι σαν άγγελοι ντυμένοι στα λευκά...

Δίνουν τη ζωή τους για να σώσουν μια ζωή...

Στο video clip πρωταγωνιστούν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στο Σύστημα Υγείας αλλά και φίλοι και οι καλλιτέχνες Δημήτρης Φραγκιόγλου, Γιάννης Σακκέτος, Νίκη Σερέτη, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Σταύρος Καλλιγάς και Ελένη Κερολάρη.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης παρουσιάζει το τραγούδι Love in White, μέσω του project diSettia. Το όνομα diSettia είναι το ψευδώνυμο - nickname του Γιάννη Σαββιδάκη για τις παραγωγές του που αφορούν σε τραγούδια με αγγλικό στίχο.