Μαγικές συναυλίες με την Αναστασία Ζαννή στην Αίγυπτο

Το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2022, στο κατάμεστο ανοιχτό αμφιθέατρο της Όπερας του Καΐρου, η Ελληνίδα cross σοπράνο Αναστασία Ζαννή και η 30μελής αιγυπτιακή ορχήστρα κοριτσιών φωτός και ελπίδος «al nour wal Amal» μάγεψε επί δύο ώρες το πολυεθνικό της ακροατήριο, ερμηνεύοντας εμβληματικά έργα του τιμώμενου Ιάκωβου Καμπανέλλη σε μουσικές Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη καθώς και επιλεγμένα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου στα αγγλικά, ιταλικά αλλά και αραβικά. Ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία της Αναστασίας Ζαννή σε ένα παραδοσιακό αιγυπτιακό τραγούδι όπου απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Μαέστρος της ορχήστρας ήταν ο Αιγύπτιος Τάμες Φάμχι ενώ στο πιάνο τη συνόδευσε ο Αντώνης Καρατζίκης.





Παρέστησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Νικόλαος Γαρυλίδης, η νέα Πρέσβης της Κύπρου στην Αίγυπτο κα Πόλυ Ιωάννου, ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Αιγύπτου Σαλάχ Χάφεζ, η πρώην Πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα κα Magda Sahin, ο Πρέσβης της Αρμενίας στην Αίγυπτο, Αιγύπτιοι επίσημοι, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, ο Πατριαρχικός Επίτροπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Μέμφιδος κκ Νικόδημος, ο καθηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίου Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός, ο μέγας τελετάρχης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος, μέλη του διπλωματικού σώματος και στελέχη της Πρεσβείας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής, η κα Τασσούλα Μυλόπουλου - μέλος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, εξέχοντα μέλη της ελληνικής παροικίας και δημοσιογράφοι.



Η συναυλία ήταν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αίγυπτο, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για το έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη και του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου.

Η δεύτερη συναυλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας .

Συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας με ανάλογο ρεπερτόριο και επίσης μεγάλη επιτυχία. Η τιμητική βραδιά στο έργο Ιάκωβου Καμπανέλλη με τη μορφή συναυλίας διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου – Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, την Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Παράρτημα Αλεξανδρείας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο.

Η σοπράνο Αναστασία Ζαννή, στην κυριολεξία μάγεψε το κοινό υποδαυλίζοντας ερεθίσματα εξωτερίκευσης ακόμη και σε ανθρώπους που για πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή με το έργο του Έλληνα δημιουργού. Βέβαια, το ευχάριστο ήταν ότι υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό Αιγυπτίων, πραγματική έκπληξη, το οποίο γνώριζε τους στίχους του. Στο πιάνο συνόδευσε ο Αντώνης Καρατζίκης. Όσο για τους Αιγυπτιώτες, όπως ήταν αναμενόμενο με εμφανή συγκίνηση, συνόδευαν λέξη λέξη, στίχο στίχο την Αναστασία Ζαννή.

Τη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Αθανάσιος Κοτσιώνης, ο Αρχιμανδρίτης κ. Ελπιδοφόρος, εκπροσωπώντας και μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου Β΄, ο κ. Ανδρέας Βαφειάδης Αντιπρόεδρος Α΄ της ΕΚΑ, η Πρόεδρος του ΕΝΟΑ και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος Α’» κα Λιλίκα Θλιβίτου, η πρώην Πρόεδρος των Αποφοίτων της Αβερωφείου Σχολής κα Τασούλα Μιλοπούλου, η κα Πασχαλίνα Αγαπιάδου Διευθύντρια του Αβερώφειου Γυμνασίου Λυκείου, ο κ. Κωνσταντίνος Ρήγας Διευθυντής Πρατσίκειου Δημοτικού, ο πρώην Διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια Βασίλης Φιλιππάτος, η κα Καλλιόπη Παπακώστα αρχαιολόγος, ο συγγραφέας κ. Γιώργος Κυπραίος, εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και πολλοί Αιγυπτιώτες και Αιγύπτιοι.

Βιογραφικό

Ενδεικτικά: Η Αναστασία Ζαννή είναι η ερμηνεύτρια της έναρξης των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στον Παρθενώνα, ιστορική εκδήλωση που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας της προεδρικής φρουράς σε ζωντανή αναμετάδοση από τα διεθνή μέσα.

Οι συναυλίες της Αναστασίας Ζαννή είναι μια προέκταση του χαρακτήρα και της ιδεολογίας της στηρίζοντας τις ανθρώπινες αξίες και την προβολη του ελληνικού πολιτισμού μέσω της μουσικής.



Τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη δέχτηκε την τιμητική πρόσκληση και τραγούδησε προς τιμήν του Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.



Έχει παρουσιάσει συναυλία στο Ηρώδειο για αμερικανικό κοινό παρουσία του Αμερικανού πρέσβη, επίσης σε ειδικούς αρχαιολογικούς καλλιτεχνικούς χώρους, στον αρχαιολογικό χώρο Πνύκας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, στην Αρχαία Ολυμπία, στο Athenaeum Romanian Theatre στο Βουκουρέστι, στο ιστορικό θέατρο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν ,στο Keyaki Hall στο Τόκυο στην Ιαπωνία, στο Θέατρο Παλλάς για τους σκοπούς του συλλόγου «Ελπίδα», για το Ίδρυμα Κένεντι, αλλά και

πρόσφατα στην Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.



Το τραγούδι της διασκευή Tango to Evora συμπεριλαμβάνεται στα best off των Budha Bar στη Γαλλία με ραδιοφωνική επιτυχία.