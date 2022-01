Μάικλ Λανγκ: Πέθανε ο συνδημιουργός του Γούντστοκ

Ο Μάικλ Λανγκ, συνδιοργανωτής του θρυλικού φεστιβάλ του Woodstock, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 77 ετών,

Όπως ανέφερε στο CNN φίλος της οικογένειας, ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο Sloan Kettering, όπου νοσηλευόταν, στη Νέα Υόρκη. Έπασχε από λέμφωμα μη – Χότζκιν. Ο Λανγκ άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Ταμάρα, τους γιους του, Χάρι και Λάζλο, και τις κόρες του, Λάρι Αν, Σάλα και Μόλι.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η κόρη του Μόλι.

Michael Lang, the concert impresario who helped conceive the landmark, generation-defining 1969 music festival Woodstock, has died at age 77. https://t.co/2Ua14TSXre — Rolling Stone (@RollingStone) January 9, 2022

Ο Λανγκ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν στις 11 Δεκεμβρίου 1944 Το 1968, μετά τη διοργάνωση μιας σειράς συναυλιών στην περιοχή του Μαϊάμι, ο Λανγκ μαζί με τον Μάρσαλ Μπρεβέτς διοργάνωσαν το Ποπ Φεστιβάλ του Μαϊάμι το 1968, το οποίο προσέλκυσε περίπου 25.000 άτομα την πρώτη του μέρα. Σε αυτό συμμετείχαν οι Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Lee Hooker, Arthur Brown και Blue Cheer.

Αφού μετακόμισε στο Woodstock της Νέας Υόρκης και συνάντησε τον Άρτι Κόρνφελντ, έναν μουσικό, σκέφτηκαν τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ για τον εορτασμό των κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του ‘60 και σχεδίασαν να ανοίξουν ένα στούντιο ηχογράφησης στο Woodstock. Με τον Κόρνφελντ και τους Τζoν Ρόμπερτς και Τζόελ Ρόουζενμαν, ο Μάικλ Λανγκ ξεκίνησε το Φεστιβάλ Woodstock.

Το Φεστιβάλ, γνωστό και ως «Three Days Of Peace and Music», έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 17 Αυγούστου του 1969, στη γαλακτοκομική φάρμα του Μαξ Γιασγκούρ στο Μπέθελ, το οποίο βρίσκεται 69 χλμ νοτιοδυτικά της κωμόπολης Woodstock της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια του 32 καλλιτέχνες έπαιξαν στην ύπαιθρο μπροστά σ’ ένα ακροατήριο περισσότερων από 400.000 ανθρώπων. Θεωρείται ευρέως ως μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στην εναλλακτική κουλτούρα. Μάλιστα, το περιοδικό «Rolling Stone» το κατέγραψε ως μία από τις 50 στιγμές που άλλαξαν την ιστορία του rock and roll. Το γεγονός καταγράφτηκε στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Woodstock, 1970», στο συνοδευτικό soundtrack και στο τραγούδι «Woodstock» της Τζόνι Μίτσελ, το οποίο αναφέρεται στο γεγονός και έγινε μεγάλη επιτυχία για τους Crosby, Stills, Nash & Young και τους Matthews Southern Comfort.