«Man Without a Soul», ένα επίκαιρο τραγούδι από τη Lucinda Williams

Την επομένη της δημόσιας έκφρασης της ιδέας που είχε ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ για «ένεση απολυμαντικού» ως μέσον αντιμετώπισης του κορωνοϊού, η εμβληματική φιγούρα του roots-rock, Lucinda Williams κυκλοφόρησε το καινούργιο άλμπουμ της, με τίτλο «Good Souls Better Angels».



Στο άλμπουμ -θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι το καλύτερό της μετά το ορόσημο του 1998, το «Car Wheels On a Gravel Road»- περιλαμβάνεται το τραγούδι «Man Without a Soul» και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου.

«All the money in the world/Will never fill that hole» τραγουδά. Και μετά, οι στίχοι στρέφονται στην τελική αποκαθήλωση του Ντόναλντ Τραμπ: «How do you think this story ends/It's not a matter of how/It's just a matter of when». H Lucinda Williams μοιάζει να τραγουδά για μια μοίρα πιο απειλητική και κακή -αλλά και πιο ικανοποιητική- από τα απλά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, όπως σχολιάζει το Rolling Stone.

Ακούστε το τραγούδι:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ