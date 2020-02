Μαρία Φαραντούρη - «Πέρα από τα σύνορα»

Πέρα από τα σύνορα απλώνεται η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη στο ομώνυμο μουσικό έργο του Cihan Türkoğlu [Τζιχάν Τούρκογλου], που γράφτηκε ειδικά για την αγαπημένη ερμηνεύτρια και περιλαμβάνει τραγούδια του γνωστού δημιουργού πάνω σε πρωτότυπους στίχους της Αγαθής Δημητρούκα αλλά και συνθέσεις βασισμένες σε παραδοσιακές μελωδίες της Ανατολικής Μεσογείου.



Ένα έργο εμπνευσμένο από τις περιπέτειες και τις μετακινήσεις των ανθρώπων που ενώνει τις λαϊκές παραδόσεις της Ανατολής με τα ρεύματα της Δύσης, τη μεσαιωνική, τη μινιμαλιστική και την κλασική μουσική αλλά και την τζαζ, καταγράφοντας τους πόθους και τα πάθη της ανθρωπότητας και καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στους λαούς. Μια ξεχωριστή διαδρομή που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 9 το βράδυ.

Στην ίδια βραδιά θα ακουστεί επίσης η σύνθεση Moderato Cantabile, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά μαζί με το Πέρα από τα σύνορα, δύο επιτυχημένες παραγωγές που αμφότερες αποτελούν επιλογές του Manfred Eicher [Μάνφρεντ Άιχερ] και της γερμανικής δισκογραφικής εταιρείας ECM. Σε αυτή τη συναυλία, προσκεκλημένοι της Μαρίας Φαραντούρη είναι η διεθνούς φήμης τσελίστα Anja Lechner [Άνια Λέχνερ] και ο πιανίστας και συνθέτης François Couturier [Φρανσουά Κουτυριέ], που θα συμπορευτούν επί σκηνής για να παρουσιάσουν ένα μαγικό ταξίδι από τη Δύση στην Ανατολή, με συνθέσεις του Καυκάσιου G.I Gurdjieff, του Αρμένιου Komitas Vardapet και του Καταλανού Federico Μompou.

Σε αυτό τον γοητευτικό συγκερασμό ηχοχρωμάτων συμπράττουν διεθνούς φήμης σολίστ, όπως η αρμενικής καταγωγής Meri Vardanyan [Μέρι Βαρντάνιαν] (κανονάκι), ο Νίκος Παραουλάκης (νέι), ο Izzet Kizil [Ιζέτ Κιζίλ] (κρουστά) και ο συνθέτης του Πέρα από τα σύνορα Cihan Türkoğlu [Τζιχάν Τούρκογλου] (φωνή, σάζι και κοπούζ).

Οι συντελεστές



Το ενδιαφέρον της Μαρίας Φαραντούρη για «τα τραγούδια των ανθρώπων πέρα από σύνορα» είναι γνωστό. Οι διεθνείς συνεργασίες της σύστησαν στο ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό έναν πολυδύναμο παγκόσμιο μουσικό χάρτη: Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Berliner Ensemble, Mercedes Sosa, Leo Brouwer, Zülfü Livaneli, Charles Lloyd είναι κάποιες από τις εκατοντάδες συνεργασίες της που διεύρυναν τους ορίζοντες του τραγουδιού.



Η Γερμανίδα τσελίστα Αnja Lechner, πέρα από την κλασική και σύγχρονη μουσική, έχει αναπτύξει μέσα στα χρόνια μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις, τόσο μέσα από την πολύχρονη συνεργασία της με τον αργεντινό δάσκαλο του μπαντονεόν Dino Saluzzi, όσο και με τη συνεργασία της με τον αρμένιο συνθέτη Tigran Manzurian. Έχει επίσης ερμηνεύσει σκοπούς και συνθέσεις του ελληνικής καταγωγής αρμένιου στοχαστή G.I. Gurdjieff σε συνεργασία με τον έλληνα πιανίστα Βασίλη Τσαμπρόπουλο.



Η μουσική του G.I. Gurdjieff αποτελεί ένα ζωντανό στοιχείο μουσικής μνήμης για την αρμένια δεξιοτέχνη στο κανονάκι Meri Vardanyan, που είναι μέλος του Gurdjieff FolkInstrument Ensemble και ζει και εργάζεται στη Νότια Γαλλία.



Ο Cihan Türkoğlu, αφού αφομοίωσε τις παραδόσεις της πατρίδας του και ιδιαίτερα της περιοχής της Ανατολίας παίζοντας σάζι από παιδί, στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τσέλο, τη δυτική μουσική, την τζαζ και τον μινιμαλισμό, αλλά διατήρησε την αναφορά του στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και εμβάθυνε στις ελληνικές μουσικές παραδόσεις, καθώς εδώ και δέκα χρόνια ζει και εργάζεται στη χώρα μας.



Καλλιτέχνης με ευρύτερη μουσική κουλτούρα, ο γεννημένος στην Ιεράπετρα της Κρήτης Νίκος Παραουλάκης, μετά τις κλασικές μουσικές σπουδές του, στράφηκε στην τζαζ, για να καταλήξει στο νέι, μελετώντας δίπλα στον Χάρη Λαμπράκη αλλά και στον Omer Erdogdular. Πολλές τοπικές αλλά και διεθνείς συνεργασίες εμπλουτίζουν τη μουσική του εμπειρία και τους εκφραστικούς του τρόπους.



Γεννημένος στην Ανατολική Τουρκία, ο Izzet Kizil μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχούσαν οι κουρδικοί, φαρσί και σούφι ρυθμοί. Γνωρίζοντας βαθιά τους παραδοσιακούς και κλασικούς ρυθμούς της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και της Ινδίας, ο Kizil βλέπει τη μουσική μέσα από μια σύγχρονη οπτική γωνία και έχει ανακαλύψει πλέον τη δική του, προσωπική φωνή. Έχοντας λαμπρές συνεργασίες στο ενεργητικό του (Natacha Atlas, Istanbul Sazendeleri, Balkan Winds του Theodossi Spazzov), εξελίσσει διαρκώς τη μουσική του γλώσσα μέσα από ποικίλα παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα κρουστά.

Ο Γάλλος πιανίστας και συνθέτης François Couturier άρχισε πιάνο στην ηλικία των έξι ετών. Τη δεκαετία του 1970 ασχολήθηκε συστηματικά με τον αυτοσχεδιασμό παίρνοντας το έναυσμα από τον Paul Bley, τον Chick Corea και τον Joachim Kühn. Συνεργάστηκε επίσης με τον McLaughlin περιοδεύοντας και ηχογραφώντας ανά τον κόσμο. Η πολύχρονη συνεργασία του με τον τυνήσιο ουτίστα Anouar Βrahem αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο επαφής με τις παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Η συνεργασία του με την Anja Lechner άρχισε με το έργο Nostalghia – Song for Tarkovsky, μια περιήγηση στον πνευματικό κόσμο του μεγάλου ρώσου σκηνοθέτη.

Οι κριτικές



Financial Τimes



Η Φαραντούρη με την πλούσια φωνή της υμνεί την αγάπη ενάντια στη σύγκρουση.



Jazz News



Τα σύνορα καταργούνται.



Αν η πολιτική δεν μπορεί να ενώσει Έλληνες, Αρμένιους και Τούρκους ίσως το καταφέρει η μουσική.



Jazz Wise



Το Beyond the Βorders έχει μια θεραπευτική πνευματικότητα πιο αναγκαία από ποτέ. Μάννα για την ψυχή.



Marlbank



Ένα εξαίρετο άλμπουμ, όπου η παραδοσιακή μουσική χωράει σε έναν ωκεανό από ήχους, είναι μεγάλη υπόθεση σήμερα. Δίσκοι σαν το Beyond the Βorders μας προστατεύουν, μας καλλιεργούν, μας προκαλούν και μας δίνουν καινούργια ζωή.

