Μάριος Φραγκούλης: P.S I love you - Νέο live Album

Ο Μάριος Φραγκούλης έπαιξε με τον έρωτα και τον χρόνο σε δύο sold-out συναυλίες γεμάτες ρυθμό και μελωδία, τις οποίες ηχογράφησε «ζωντανά» από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Φεβρουάριο του 2019.

Με το χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, ο Μάριος και η ορχήστρα του κατάφερε να μας συνεπάρει δεξιοτεχνικά μέσα από μία πανδαισία διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών από το Frank Sinatra και την Ella Fitzgerald, μέχρι τον Sammy Davis Junior και τον Dean Martin.

Τα πιο αγαπημένα και γνωστά τραγούδια του Big Band ήχου, από το “Strangers in the Night” μέχρι το “My Baby Just Cares For Me”, “Sway” και “When I Fall in Love”. Μυθικά τραγούδια, γεμάτα πάθος, έρωτα, μαγεία και τη σαγηνευτική φωνή του διεθνούς τενόρου Μάριου Φραγκούλη.

Δείτε το βίντεο:

Απολαύστε αυτό το διπλό cd και αφεθείτε στην ατμόσφαιρα εκείνων των μοναδικών παραστάσεων με swing ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία και όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του διεθνούς τενόρου συνοδευόμενου από 25 μουσικούς επί σκηνής και υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.

Tracklist

1. FOR ONCE IN MY LIFE 2:37

Music: ORLANDO MURDEN - Lyrics: RON MILLER



2. THE WORLD WE KNEW (OVER AND OVER) 2:50

Music: BERT KAEMPFERT, HERBERT REHBEIN - Lyrics: CARL SIGMAN

3. I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN 4:08

Music & Lyrics: COLE PORTER

4. SWAY 2:30

Music & Lyrics: LUIS DEMETRIO - English Lyrics: NORMAN GIMBEL

5. STRANGERS IN THE NIGHT 4:01

Music: BERT KAEMPFERT - Lyrics: CHARLES SINGLETON, EDDIE SNYDER

6. QUANDO, QUANDO, QUANDO 3:07

Music: TONY RENIS - Lyrics: ALBERTO TESTA

7. MY FUNNY VALENTINE 3:03

Music: RICHARD RODGERS - Lyrics: LONRENZ HART

8. DREAM A LITTLE DREAM OF ME 3:44

Music: FABIAN ANDRE, WILBUR SCHWANDT - Lyrics: GUS KAHN

9. LET’S DO IT 3:13

Music & Lyrics: COLE PORTER

10. MY BABY JUST CARES FOR ME 3:29

Music: WALTER DONALDSON - Lyrics: GUS KAHN

11. WE KISS IN A SHADOW 3:37

Music: RICHARD RODGERS - Lyrics: OSCAR HAMMERISTEIN II

12. I WILL WAIT FOR YOU 3:13

Music: MICHEL LEGRAND - Lyrics: JACQUES DEMY

English Lyrics: NORMAN GIMBEL

13. MACK THE KNIFE 4:16

Music: KURT WEIL - Lyrics: BERTOLT BRECHT

14. IF YOU GO AWAY 3:53

Music & Lyrics: JACQUES BREL - English Lyrics: ROD MCKUEN

15. LES FEUILLES MORTES 5:16

Music: JOSEPH KOSMA - Lyrics: JACQUES PRΕVERT

English Lyrics: JOHNNY MERCER

16. I GET A KICK OUT OF YOU 4:12

Music & Lyrics: COLE PORTER

17. WHEN I FALL IN LOVE 3:20

Music: VICTOR YOUNG - Lyrics: EDWARD HEYMAN

18. IN THE COOL OF THE DAY 4:11

Music: MANOS HADJIDAKIS - Lyrics: NIKOS GATSOS

English Lyrics: LEIAM SULLIVAN

19. IT’S DE - LOVELY 5:26

Music & Lyrics: COLE PORTER