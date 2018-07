Με διασκευή - έκπληξη επιτυχίας της Μπιγιονσέ το νέο άλμπουμ του Ζέιν Μαλίκ

Ο Ζέιν Μαλίκ επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ και για «πρόγευση» παρουσίασε μία διασκευή κλασικού τραγουδιού της Μπιγιονσέ.Ο πρώην τραγουδιστής των «One Direction» ανακοίνωσε τα νέα μέσω Twitter γράφοντας στους θαυμαστές του: «Το άλμπουμ έρχεται. Έχω μερικές εκπλήξεις για σας επίσης…Εδώ είναι ένα δείγμα».Ο Ζέιν Μαλίκ διασκεύασε και ερμηνεύει το «Me, Myself and I» από το πρώτο σόλο άλμπουμ της Μπιγιονσέ, το 2003 «Dangerously In Love». Αν και η διασκευή παραμένει πολύ κοντά στο πρωτότυπο, ο Μαλίκ άλλαξε ορισμένους στίχους για να αντικατοπτρίζουν τα δικά του ελαττώματα στις σχέσεις.Είναι το τέταρτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Βρετανός ποπ σταρ εν όψει του νέου του άλμπουμ. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το «Let Me», τον Μάιο το «Entertainer», καθώς και το «Don't Matter», όταν διέρρευσε στο διαδίκτυο.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παραγωγό-DJ, Ζέιν Λόου, είπε ότι το νέο του άλμπουμ «θα είναι εντελώς διαφορετικό απ΄ότι έχει κάνει έως τώρα».«Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς το κοινό θα αντιδράσει σε αυτήν τη νέα κυκλοφορία. Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό» σημείωσε.