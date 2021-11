Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το 18ο Συνέδριο Τουρισμού &Πολιτισμού YPERIA 2021 και το 12ο Amorgos Tourism Film Festival

Το 18ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού &Πολιτισμού ΥΠΕΡΙΑ 2021 και το 12ο Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού ολοκληρώθηκαν για άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Τα δρώμενα έλαβαν μέρος στο νησί της Αμοργού από 4 έως 9 Νοεμβρίου με 45 συμμετέχοντες από 15 χώρες.



Ανάμεσά τους φιλοξένήθηκαν η πρέσβης της Αργεντινής-Maria Lucia Dougherty de Sanchez και η Κλέλια Χαρίση, Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης της UNESCO Πειραιώς &Νήσων και της International Action Art και βραβευμένη ποιήτρια.





Η ομάδα του Υπέρια & Φεστιβάλ ξενάγησε τους καλεσμένους της στα μυστικά και αυθεντικά σημεία του νησιού, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ομορφιά των τοπίων, τις γεύσεις της πλούσιας γαστρονομίας και την ευγένεια και τη φιλοξενία των κατοίκων της Αμοργού.



Οι δραστηριότητες έκλεισαν με τις απονομές βραβείων του 12ου Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού και την ταινία «Vilnius, Amazing wherever you think it is» από «Wide Wings», στην πρώτη θέση, κερδίζοντας το Grand Prix - την καλύτερη ταινία του Φεστιβάλ.



Η διεθνής κριτική επιτροπή αποφάσισε επίσης να βραβεύσει ταινίες από 17 ακόμη χώρες σε δέκα διαγωνιστικές κατηγορίες. Η Ελλάδα και η Ισπανία ήταν οι χώρες με τους περισσότερους νικητές και ακολουθούν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ιαπωνία και η Ιταλία.





Το 12ο Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού έλαβε περισσότερες από 140 εγγραφές ταινιών από 37 χώρες, γεγονός που αντανακλά τον ανταγωνιστικό και διεθνή χαρακτήρα του Φεστιβάλ.



Παράλληλα πραγματοποιήθηκε Ακαδημία Κινηματογράφου καθημερινά από επαγγελματίες στον χώρο του Ελληνικού Κινηματογράφου όπως, οι κ. Κώστας Σκύφτας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Κώστας Καρύδας και Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, οι οποίοι δίδαξαν μαθητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας.



Στις προβολές ταινιών, η είσοδος στο κοινό ήταν ελεύθερη για παρακολούθηση, καθώς και για τις ομιλίες με θεματολογία την Γαστρονομία, την υγεία, το Περιβάλλον, την Κινηματογραφική σκηνή και το Marketing.



Μερικές από τις ομιλίες ήταν:

- “Τουρισμός και COVID 19 σε τροχιά σύγκρουσης”, Κώστας Μαργαρίτης Δημοσιογράφος



- “Καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, Μεγάλο στοίχημα-Στόχος»” Σταμάτης Γρίσπος - Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Θολαρίων «Αρχαία Βίγλα».



-“Η Αμοργός μου, ένα ταξίδι στη γαστρονομία και τον πολιτισμό“, Ρένα Βεκρή - Συγγραφέας

-“Κινηματογραφικές Επιτροπές, Παραγωγή Κινηματογράφου και Τουριστική Ανάπτυξη“Γιάννης Κουτσομύτης - δημοσιογράφος και παραγωγός.



-“Πώς μπορεί ο τουρισμός να αναπτυχθεί μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης?” Chris Torres - Ιδρυτής &Διευθυντής - The Tourism Marketing.



-“Το μάρκετινγκ ταξιδιωτικών βίντεο θα σώσει την τουριστική βιομηχανία” - Santi Valldeperez - κινηματογραφιστής, ειδικός στο τουριστικό μάρκετινγκ και διευθυντής του Terres Travel Festival

Οι προβολές ταινιών, οι ομιλίες και η Απονομή Βραβείων στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων ANATOLIA του ξενοδοχείου Aegialis Hotel & Spa, στο νησί της Αμοργού.

Η κα Κλέλια Χαρίση, αναφερόμενη στο αξιόλογο έργο της 18ης θεσμικής Διοργάνωσης Τουρισμού κι πολιτισμού YPERIA 2021 τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, συνεχάρη τον δήμαρχο Λευτέρη Καραΐσκο και την κα Ειρήνη Γιαννακοπούλου, ιδρύτρια, πρόεδρο του συλλόγου Γυναικών Αμοργού και συγγραφέα του γαστρονομικού βιβλίου «MY AMORGOS» απονέμοντας τιμητική πλακέτα για την κοινωνική τους προσφορά εκ μέρους της UNESCO Πειραιώς κ Νήσων, της International Action Art και του προέδρου Ιωάννη Μαρωνίτη.

(Φωτο)

Σχετικά με το Φεστιβάλ



Το Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμοργού, τον Δήμο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ξεκίνησε το 2010 κατά τη διάρκεια του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΕΡΙΑ και κύριος σκοπός του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας για την ενίσχυση του παγκόσμιου τουρισμού μέσω οπτικοακουστικών μέσων και την επιβράβευση των καλύτερων τουριστικών ταινιών και ταξιδιωτικών βίντεο στον κόσμο.

Το Φεστιβάλ είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Φεστιβάλ Ταινιών Τουρισμού – CIFFT, με έδρα την Βιέννη.

E-mail: info@amorgosfilmfestival.com