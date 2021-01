Με τα «φτερά» της μουσικής τους ταξιδεύουν στους δρόμους της Πάρου και μας συγκινούν

Με «φτερά» ένα βιολί και δύο αρμόνια, με την ψυχή και τη θέληση να φτάνει μέχρι τους ουρανούς, και με μέσο ένα αυτοκίνητο, τρεις έξοχοι μουσικοί, ο ένας εκ των οποίων με ειδικές ικανότητες, ταξιδεύουν απ΄άκρου εις άκρον τους δρόμους της Πάρου σκορπίζοντας μελωδίες και συγκίνηση.

Είναι οι Road Partners και έχουν ως μότο ζωής το εμψυχωτικό μήνυμα «Αs long as we have wheels, We΄ll turn them into wings»! Όσο έχουν ρόδες λοιπόν θα τις μετατρέπουν σε φτερά οι τρεις μουσικοί, οι οποίοι εν μέσω της πανδημίας και του εγκλεισμού, πλημμυρίζουν με μουσική τις καρδιές μας γλυκαίνοντάς τες!

Διττό το μήνυμα που απλόχερα χαρίζουν σε όλους μας! Οι ρόδες που μας καθηλώνουν στη γη μπορούν να μετουσιωθούν σε άνοιγμα της ψυχής προς νέους ορίζοντες! Αυτό έκαναν πράξη και οι Road Partners που έφεραν έναν άνεμο αισιοδοξίας στο νησί με το παράδειγμά τους, δείχνοντας ότι η τέχνη μπορεί να απογειώσει τα γήινα, τα δύσκολα και τα αναπάντεχα που βιώνουμε είτε σε προσωπικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Μπράβο τους!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: www.psts.gr