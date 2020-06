Μέγαρο Μουσικής: Φεστιβάλ Τζαζ της Ανατολικής Μεσογείου

Μέσα στον καιρό της κοινωνικής αποστασιοποίησης, και με τα περιοριστικά μέτρα για τις συναυλίες να βρίσκονται ακόμη σε ισχύ, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ιδρύουν έναν νέο, καινοτόμο πολιτιστικό θεσμό.



Το Levante Jazz Festival - A music bridge between Italy and Greece (Φεστιβάλ Τζαζ της Ανατολικής Μεσογείου - Μια μουσική γέφυρα μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας) είναι μια διαδικτυακή διοργάνωση, στην οποία δέκα σχήματα από την Ελλάδα και την Ιταλία θα παρουσιάσουν τα καλύτερα κομμάτια από το τζαζ ρεπερτόριό τους. Στις συνολικά πέντε online μεταδόσεις, που θα ξεκινήσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής (21 Ιουνίου), θα αναδειχθούν διάφορα στυλ του παγκόσμιου μουσικού αυτού ιδιώματος, όπως για παράδειγμα bossa nova, gypsy swing ή φωνητικές a capella διασκευές.



Το πρόγραμμα αυτής της σύνθετης διοργάνωσης περιλαμβάνει πέντε μουσικά σύνολα με διαφορετικό μέγεθος και ρεπερτόριο από την Ελλάδα και πέντε από την Ιταλία, που θα παρουσιάσουν πασίγνωστες μελωδίες, γνωστά κομμάτια με μεγάλη καλλιτεχνική αξία αλλά και νέες παραγωγές. Οι μαγνητοσκοπήσεις έγιναν στις δύο χώρες αντίστοιχα, και σε δύο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικότατα ιστορικά μνημεία του Μπάρι και της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει και ένας μοναδικός συνδυασμός με βιντεοπροβολές πρωτοποριακών video artists.



Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του δ.σ. του ΟΜΜΘ Βασίλης Γάκης, «είναι μια διοργάνωση που γεννήθηκε από τις ανάγκες των καιρών, που συγκεντρώνει στον οικουμενικό κόσμο της τεχνολογίας δεκάδες αφοσιωμένους καλλιτέχνες και ρίχνει για άλλη μια φορά στέρεες γέφυρες μεταξύ δύο χωρών που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους ήδη από την αρχή της ιστορίας τους».



Από την πλευρά της η υπό διαπίστευση Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα Patrizia Falcinelli τονίζει πως το Φεστιβάλ εντάσσεται επάξια στις δράσεις της πολιτιστικής πρωτοβουλίας της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα «Tempo Forte Italia_Ελλάδα», που στόχο έχει να στηρίξει και να ενισχύσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές στο πνεύμα της πραγματικής αδελφοσύνης μεταξύ των δυο μεσογειακών χωρών, με σεβασμό στην ισορροπία μεταξύ όλων των τομέων του πολιτισμού, από τους παραδοσιακούς στους πιο σύγχρονους, από το παρελθόν ως το μέλλον.



Επίσης το Φεστιβάλ αποτελεί μέρος του προγράμματος “Italian Online Summer Fest” του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, με πλήθος δράσεων αφιερωμένων στη μουσική, στον κινηματογράφο, στη μαγειρική και στη σύγχρονη τέχνη, που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.



Το Levante Jazz Festival δεν περιορίζεται μόνο σε μουσικές εκδηλώσεις, αλλά προχωρά και σε μια σύζευξη της μουσικής με τις video art προβολές, σε σύμπραξη με το Eye’s Walk Digital festival, ένα καινοτόμο φεστιβάλ για την τέχνη στον δημόσιο χώρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, το οποίο μάλιστα συνδιοργανώνει με τη Διεθνή Μπιενάλε Τέχνης του Μπάρι το Οnline Video Art Festival “Italy-Greece:



RestArt project". Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κάποιων από τις συναυλίες υπάρxει μια αυτοσχεδιαστική συνομιλία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών\ και των video artists, δημιουργώντας μια συναρπαστική και απρόβλεπτη αφήγηση επί τόπου! Οι video artists είναι από την πλευρά της Ιταλίας ο καλλιτέχνης και διευθυντής της Μπιενάλε του Μπάρι Miguel Gomez και από την πλευρά της Ελλάδας η Αγγελίνα Βοσκοπούλου, καλλιτέχνις με διεθνείς διακρίσεις στο Screen Dance Art, δηλαδή στη video art με επίκεντρο το σώμα και την κίνηση στην αλληλεπίδρασή τους με την κάμερα. Επιμελήτρια του τμήματος αυτού είναι η Φιλία Μηλιδάκη, διευθύντρια του Eye’s Walk Digital festival.



Συνολικά θα πραγματοποιηθούν πέντε μεταδόσεις μέσα από το κανάλι του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο youtube (https://www.youtube.com/user/Tchgreece ), όπου και θα παραμείνουν μόνιμα διαθέσιμες μετά την πρεμιέρα τους, η οποία έχει οριστεί για τις 21, 23, 25, 27 και 29 Ιουνίου, στις 19:00. Οι μεταδόσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες από τις 5/7, 19/7, 2/8, 16/8 και 30/8 αντίστοιχα και μέχρι τις 10/9/2020 στην ιστοσελίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθήνας (https://iicateneonline.gr/). Κάθε μετάδοση θα περιέχει τη συναυλία ενός ιταλικού και ενός ελληνικού σχήματος. Η διάρκεια της κάθε μετάδοσης θα είναι περίπου μία ώρα (30 λεπτά το ελληνικό και 30 λεπτά το ιταλικό σχήμα).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων είναι το εξής:



21 Ιουνίου 2020



(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τις 5 Ιουλίου 2020)



Φωνητικό σύνολο Mezzotono (Ιταλία)



Φωνητικό σύνολο Contradition Ensemble (Ελλάδα)



Τα δύο a capella σχήματα θα μας προσφέρουν μια μουσική πανδαισία μόνο με τις μοναδικές φωνές τους, χωρίς τη συμμετοχή οργάνων. Οι συναυλίες τους παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και για τον επιπλέον λόγο ότι έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε δύο εμβληματικά και άκρως υποβλητικά μνημεία: την εκκλησία Santa Teresa dei Maschi, που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Μπάρι, και το Βυζαντινό Λουτρό, που βρίσκεται στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ευγενική παραχώρηση της Santa Teresa dei Maschi για τη μαγνητοσκόπηση των Ιταλών μουσικών έγινε από την Mπιενάλε του Μπάρι, καθώς αποτελεί την έδρα της, ενώ η αντίστοιχη παραχώρηση του Βυζαντινού Λουτρού για το ελληνικό μουσικό σχήμα έγινε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους παραπάνω φορείς.



Mezzotono: Fabio Lepore, Daniela Desideri, Andrea Maurelli, Luigi Nardiello, Tanya Pugliese

Contradition Ensemble: Ιφιγένεια Παπούλη, Πελαγία Χατζηνικήτα, Μαρία Κονδυλίδου, Ελευθέριος Καλπακτσίδης, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Kostika Çollaku



23 Ιουνίου 2020



(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τις 19 Ιουλίου 2020)



Mario Rosini Trio (Ιταλία)



Εύη Σιαμαντά - Σπύρος Ρασσιάς (Ελλάδα)



Το Mario Rosini Trio θα παρουσιάσει στο κοινό μερικά κλασικά κομμάτια του ιταλικού πενταγράμμου με το ξεχωριστό μουσικό ύφος που χαρακτηρίζει τον ταλαντούχο τραγουδιστή και πιανίστα Mario Rosini και τους συνεργάτες του.



Οι διακεκριμένοι Εύη Σιαμαντά και Σπύρος Ρασσιάς συνεργάζονται τα τελευταία 15 χρόνια σαν ντουέτο και ενίοτε σε μεγαλύτερα μουσικά σχήματα. Έχουν συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις (musicals), jazz clubs καθώς και σε μεγαλύτερα projects, tributes και ηχογραφήσεις. Μαζί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που αποτελείται από πολύ γνωστές σύγχρονες και κλασικές επιτυχίες, ελληνικές και διεθνείς (Θεοδωράκης, Πλέσσας, Ellington, Lennon κ.ά.), διασκευασμένες από τον Σπύρο Ρασσιά.



Mario Rosini Trio: Mario Rosini - πιάνο και φωνή, Paolo Romano - μπάσο, Mimmo Campanale – ντραμς Εύη Σιαμαντά - φωνή, Σπύρος Ρασσιάς - πιάνο



25 Ιουνίου 2020



(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τις 2 Αυγούστου 2020)



Francesca Leone e Guido di Leone Quartet (Ιταλία)



Video art:



Angelina Voskopoulou “Experimental film, Exogenesis part 1 - The heart in our mind” (curator: Φιλία Μηλιδάκη) Βίκυ Αλμαζίδου - Γρηγόρης Σημαδόπουλος - Δημήτρης Γουμπερίτσης – Ευθύμης Τσακίρης - Χρήστος Γερμένογλου (Ελλάδα)



Video art:



Miguel Gomez “Neiala” (curator: Φιλία Μηλιδάκη)



Δύο μικρά σχήματα από τις δύο χώρες, με καταξιωμένους τζαζ μουσικούς και με πρωταγωνιστικό τον ρόλο της φωνής, πραγματοποιούν ένα αφιέρωμα στην μπόσα νόβα ερμηνεύοντας τραγούδια χωρίς σύνορα στην πιο αυθεντική παράδοση του είδους. Το μουσικό και καλλιτεχνικό ρεύμα της μπόσα νόβα αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 στη Βραζιλία με τη συμμετοχή τζαζ μουσικών και ποιητών και σύντομα κατέκτησε όλο τον κόσμο με τη συμβολή των σημαντικότερων εκπροσώπων του, μεταξύ των οποίων είναι οι Tom Jobim, Joao Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell. Αυτή η μοναδική μίξη της βραζιλιάνικης μουσικής παράδοσης με την τζαζ σύντομα αγαπήθηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης και εμπλουτίστηκε με καινούργιους ήχους και νέες μελωδίες.



Οι συναυλίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τις προβολές των προαναφερόμενων έργων της Αγγελίνας Βοσκοπούλου και του Miguel Gomez.



Francesca Leone e Guido di Leone Quartet: Francesca Leone - φωνή, Guido Di Leone - κιθάρα, Gianluca Fraccalvieri - μπάσο, Fabio Delle Foglie – ντραμς Βίκυ Αλμαζίδου - φωνή, Γρηγόρης Σημαδόπουλος - πιάνο, Δημήτρης Γουμπερίτσης - μπάσο, Ευθύμης Τσακίρης - άλτο σαξόφωνο, φλάουτο, Χρήστος Γερμένογλου - ντραμς.



27 Ιουνίου 2020



(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τις 16 Αυγούστου 2020)



Larry Franco Quartet (Ιταλία)



Duende jazz orchestra & Ελιόνα Σινιάρη (Ελλάδα)



Video art:



Angelina Voskopoulou “Experimental film, Exogenesis part 1 - The heart in our mind” (curator: Φιλία Μηλιδάκη).



Ο πολυβραβευμένος πιανίστας και τραγουδιστής Larry Franco μαζί με το κουαρτέτο του θα μας ταξιδέψει στο ιταλικό swing τραγούδι των αρχών του 20ού αιώνα σε ένα πρόγραμμα με τίτλο “Abbassa la tua radio”, ενώ η Duende jazz orchestra με την Ελιόνα Σινιάρη θα παρουσιάσουν τζαζ στάνταρντς των George Gershwin, Erroll Garner, George Shearing, Eden Ahbez, αλλά και του Λάκη Τζήμκα.



Η συναυλία της Duende jazz orchestra πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την προβολή του προαναφερόμενου έργου της Αγγελίνας Βοσκοπούλου. Larry Franco Quartet: Larry Franco - πιάνο και φωνή, Dee Dee Joy - φωνή και ταμπούρο, Attilio Troiano - σαξόφωνο, Ilario De Marinis – κοντραμπάσο Duende jazz orchestra: Γιάννης Οικονομίδης - τρομπέτα, φλικόρνο, Μάκης Στεφανίδης - κιθάρα, Λάκης Τζήμκας - κοντραμπάσο, Αλέκος Σπανίδης - τύμπανα, Ελιόνα Σινιάρη - φωνή (guest).



29 Ιουνίου 2020



(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τις 30 Αυγούστου 2020)



Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio in ‘Fragile’ (Ιταλία)



The Speakeasies' Swing Band! (Ελλάδα)



Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πολύ ρυθμό από δύο εξαιρετικά σχήματα gypsy swing μουσικής, που υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν και να μας σηκώσουν από τη θέση μας για να χορέψουμε!



Ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες gypsy jazz στην Ιταλία και από τους πιο αγαπημένους ιταλούς τζαζ τραγουδιστές στον κόσμο, ο Fabio Lepore, παρουσιάζει ένα πρότζεκτ που παντρεύει τον gypsy jazz ρυθμό με τις ιταλικές και τις διεθνείς μελωδίες, όπως γαλλικό, ισπανικό και ιταλικό τραγούδι, μουσική για τον κινηματογράφο και κλασική μουσική με καινούργια ενορχήστρωση βασισμένη στον φωνητικό αυτοσχεδιασμό.



Από την άλλη μεριά, η The Speakeasies' Swing Band!, μία από τις καλύτερες swing μπάντες της Ελλάδας, θα παίξει δικά της κομμάτια αλλά και διαχρονικά τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, του Nino Rota και του Renato Carosone.



Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio: Fabio Lepore - φωνή, Salvatore Russo - κιθάρα σολίστ, Tony Miolla - ρυθμική κιθάρα, Camillo Pace - κοντραμπάσο.



The Speakeasies' Swing Band!: Κατερίνα Σισίννι - φωνή, Πάνος Καρνούτσος - ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Νταλιάνης - ακουστική κιθάρα, Πάνος Βουλγαράκης - μπάσο, Μανόλης Σταματιάδης - πιάνο, Χρήστος Παπαδόπουλος - κλαρινέτο, Γρηγόρης Οικονόμου - ντραμς