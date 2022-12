Μέλισσες - «Crayon»: Το συναρπαστικό video της νέας τους επιτυχίας! - Η Δέσποινα Βανδή σε ρόλο - έκπληξη

Οι Μέλισσες παρουσιάζουν τη νέα τους επιτυχία «Crayon» μέσα από ένα συναρπαστικό music video, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα και τη Δέσποινα Βανδή σε ρόλο - έκπληξη.

Το music video, που σκηνοθέτησε ο Χρήστος Μάστορας, αποκαλύπτοντας για ακόμα μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του, μας μεταφέρει κινηματογραφικά μία παράλληλη σχέση. Ωστόσο, αυτή η ιστορία απιστίας καταλήγει σε μία αξεπέραστη, αν και μονόπλευρη, αγάπη…

Το «Crayon», που υπογράφουν στη μουσική και τους στίχους οι MEΛΙSSES, συνεχίζει το μοναδικό σερί των επιτυχιών του no1 συγκροτήματος, κάθε τραγούδι του οποίου κατακτά την κορυφή του ραδιοφωνικού airplay επί σειρά εβδομάδων και μετρά εκατομμύρια streams και YouTube views.

Δείτε το βίντεο:



Παράλληλα, οι Μέλισσες χαρίζουν μοναδικές στιγμές, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τη Δέσποινα Βανδή, στο «Έναστρον». Οι εμφανίσεις τους έγιναν talk of the town και sold out από το πρώτο διήμερο, δείχνοντας πως αυτή η σύμπραξη κορυφής είναι το πιο hot live party στη φετινή νυχτερινή Αθήνα.