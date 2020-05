«Μη σταματήσεις ψάξε με» - Ο Costantino Salis διασκεύασε στα ελληνικά το τραγούδι «Cercami» του Renato Zero

Μια καλλιτεχνική συνεργασία του Ελληνοϊταλού συγγραφέα και καλλιτέχνη Costantino Salis με τον διάσημο Iταλό τραγουδοποιό Renato Zero.



Ο πολυβραβευμένος Ελληνοϊταλός συγγραφέας και τραγουδοποιός Costantino Salis και ο διάσημος Iταλός τραγουδοποιός Renato Zero, ένας καλλιτέχνης που γεμίζει στάδια στην Ιταλία και ξεσηκώνει σε κάθε του εμφάνιση όλες τις ηλικίες του ιταλικού κοινού, έχουν και οι δύο ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον χώρο της τέχνης. Οι δυο τους είναι θαμώνες του πολύ γνωστού βιβλιοπωλείου και cafe' LA FELTRINELLI στην Galleria Alberto Sordi της Ρώμης. Ο Costantino Salis διασκεύασε στα ελληνικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Renato Zero, το τραγούδι «Cercami».

Έγραψε επίσης τον ελληνικό στίχο του τραγουδιού και το ερμήνευσε ο ίδιος. Η ελληνική διασκευή έχει τίτλο «Μη σταματήσεις ψάξε με».



Ο Costantino Salis μοιράζεται τη ζωή του ανάμεσα στη Ρώμη και την Αθήνα. Έχει σπουδάσει Νομικά και Φιλοσοφία στην Ιταλία. Επίσης είναι απόφοιτος της Εθνικής Θεατρικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης της Ρώμης. Είναι ο δημιουργός του «Φιλοσοφικού Show«- μιας performance με πρόζα, μουσική, χορό και τραγούδι, που παρουσιάζει στην Ιταλία και ενίοτε στην Ελλάδα. Τα βιβλία του κυκλοφορούν σε πολλές γλώσσες. Έχει γράψει φιλοσοφικά δοκίμια, μυθιστορήματα, σενάρια και πολλά τραγούδια, που ερμηνεύει ο ίδιος.



Για το συγγραφικό του έργο έχει τιμηθεί από το Ιταλικό Κοινοβούλιο όπου παρουσίασε υπό την αιγίδα της Ιταλικής Βουλής το βραβευμένο έργο του «Dritto al cuore della vita» - Ελληνική έκδοση «Στην καρδιά της ζωής», εκδόσεις Πύρινος Κόσμος. Ο Πάπας Φραγκίσκος σε μια ομιλία του έκανε μια αναφορά στο βιβλίο του «Doppie Vite» - Ελληνική έκδοση «Διπλές Ζωές», εκδόσεις ΑΛΔΕ. Το τελευταίο βιβλίο του είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα με τίτλο «Συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη.

Δείτε πιο κάτω: το Official lyric video του τραγουδιού «Μη σταματήσεις ψάξε με», της διασκευής της τεράστιας ιταλικής επιτυχίας «Cercami».



Δημιουργοί: Renato Zero, Gianluca Podio και ελληνικοί στίχοι: Costantino Salis.