Μια εκδοχή καραντίνας του «I Wonder If I Care As Much» από τον Paul Simon

Ο Paul Simon και η σύζυγός του, η Edie Brickell, έπαιξαν όντας οι ίδιοι σε εκούσια καραντίνα για όσες και όσους ευλαβικά τηρούν την «κοινωνική αποστασιοποίηση» το τραγούδι του 1957 των Everly Brothers «I Wonder If I Care As Much».



Με φόντο έναν άδειο τοίχο, το ζευγάρι έδωσε μια ερμηνεία συντονισμένη στα χορδίσματα του Simon στην ακουστική κιθάρα του. Στο τέλος του σύντομου βίντεο, πλέκουν τα χέρια τους και χαμογελούν στην κάμερα.



Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Paul Simon έχει βιντεοσκοπήσει ερμηνείες του διαφόρων τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού «The Boxer» των Simon & Garfunkel. Τον προηγούμενο μήνα, ο Paul, η Edie Brickel, η κόρη τους η Lulu Simon και ο Χαβανέζος γείτονάς τους Woody Harrelson ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ερμηνεύσουν το «All I Have to Do Is Dream», το τραγούδι του 1958 που είχαν κάνει τόσο δημοφιλές οι Everly Brothers.

Δείτε το βίντεο:



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ