Μία «πρώτη ματιά» στο «I Was Born To Love You»

Το επερχόμενο άλμπουμ των συναυλιών των Queen και του Άνταμ Λάμπερτ (Adam Lambert) «Live Around The World» θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο κυκλοφόρησε ήδη μία «πρώτη ματιά» του «I Was Born To Love You» από μια συναυλία του Αυγούστου 2014 στο φεστιβάλ Summer Sonic στην Οζάκα της Ιαπωνίας.

Το τραγούδι εμφανίστηκε αρχικά στο σόλο LP του Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) που κυκλοφόρησε το 1985, με τίτλο «Bad Bad Guy», αλλά οι Queen το συμπεριέλαβαν 10 χρόνια αργότερα στο «Made In Heaven». «Είχα μια εμμονή με το τραγούδι αυτό και είχα την ιδέα να φτιάξω μια νέα εκδοχή του, προσομοιώνοντας πώς θα ακούγονταν αν είχαμε τη δυνατότητα να το παίξουμε ζωντανά με τον Φρέντι στη σκηνή», δήλωσε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι (Brian May). «Έτσι, η έκδοση των Queen δημιουργήθηκε ως ένα "εικονικό" ζωντανό κομμάτι, χρησιμοποιώντας τα θεαματικά φωνητικά του Φρέντι ως βάση»

Πηγή:ΑΠΕ