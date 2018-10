Μία συναυλία για λίγους από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μία παράσταση για λίγους έδωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ προς τιμήν του διευθύνοντος συμβούλου της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, Ρόμπερτ Κραφτ.



Σύμφωνα με το Page Six, που επικαλείται ανώνυμη πηγή, το πάρτι είχε μόνο 300 καλεσμένους κι έγινε στο Gillette Stadium.



Ο ΜακΚάρτνεϊ έπαιξε τραγούδια όπως «Hey Jude» και «Band on the Run».



Στο στάδιο «εγκλωβίστηκαν» ευχάριστα και κάποιοι αθλητικογράφοι της Βοστώνης που έτυχε να βρίσκονται στο γήπεδο.



Ντόπιος κάμεραμαν του τηλεοπτικού δικτύου NBC έγραψε στο twitter του «...ξαφνικά όλα τα προβλήματα μου φαίνονται τόσο μακριά».