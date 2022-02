Μια βιογραφική ταινία για τον Κιθ Μουν -Το καλοκαίρι θα αρχίσουν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα βιογραφικής ταινίας για τον ντράμερ του συγκροτήματος «The Who», Κιθ Μουν πρόκειται να αρχίσουν αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.



Ο Μουν ήταν ο ντράμερ του αγγλικού γκρουπ της ροκ The Who από το 1964 έως το 1978, όταν πέθανε από υπερβολική δόση Heminevrin, φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη των συμπτωμάτων στέρησης αλκοόλ.



Στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, με προσωρινό τίτλο «The Real Me» από το τραγούδι «Quadrophenia», εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Ρότζερ Ντάλτρι και Πιτ Τάουνσεντ των The Who.



Σύμφωνα με το Variety, ο Πολ Γουίτινγκτον πρόκειται να σκηνοθετήσει την ταινία, το σενάριο της οποίας έχει γράψει ο Βρετανός σεναριογράφος Τζεφ Πόουπ.



Η εταιρεία πίσω από το «George Harrison: Living in the Material World» και το ντοκιμαντέρ του Ρόουν Χάουαρντ για τους Beatles «Eight Days a Week: The Touring Years» διευθύνει την παραγωγή του πρότζεκτ.



Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιος θα υποδυθεί τον Μουν, αν και ο Ρότζερ Ντάλτρι είχε προηγουμένως πει ότι το κάστινγκ θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο - και θα πρέπει να βασίζεται στα μάτια του ηθοποιού.



«Πρέπει να βρω έναν Κιθ Μουν» δήλωσε ο ροκ σταρ στον Ματ Έβεριτ του BBC 6Music το 2018. «Θα εξαρτηθεί πολύ, πολύ από τον ηθοποιό και τα μάτια του. Η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση τα μάτια γιατί ο Μουν είχε εκπληκτικά μάτια» πρόσθεσε.



Όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός είπε ότι θα είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ηθοποιός που θα υποδυθεί έναν μουσικό, όπως ο Μουν, ο Ντάλτρι σχολίασε: «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο Κιθ ήταν μουσικός; Θα έλεγε: "Πώς τολμάς, αγόρι μου! Μουσικός; Είμαι ντράμερ!"».



«Δεν γνώρισαν πραγματικά τον Κιθ» πρόσθεσε. «Δεν ξέρω αν κάποιος εκτός του συγκροτήματος τον γνώρισε πραγματικά όπως εμείς» ανέφερε ο Ρότζερ Ντάλτρι, ο οποίος εδώ και μία δεκαετία προσπαθεί να γυριστεί ταινία για τον Κιθ Μουν.