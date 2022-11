Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 14 έως 18 Νοεμβρίου

«Άλλο ένα πρόγραμμα του Mikis radio είναι έτοιμο για να μεταδώσει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη ως τα πέρατα της Γης. Αξίζει αυτή την εβδομάδα να ακούσετε το πρώτο συμφωνικό έργο όπου ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το 1945 και το ονόμασε Αποκάλυψη (ωδή στον Μπετόβεν). Αποκάλυψη γιατί στο πρόσωπο του Εργάτη ανακαλύπτει τον Θεό και με τις μελωδίες του μας δείχνει πόσο επηρεάστηκε από τον μεγάλο συνθέτη από τον Μπετόβεν» αναφέρει ο Νίκος Θεοδωράκης.

Δείτε το βίντεο:

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 14 έως 18 Νοεμβρίου, έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2022

09.00 Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.



10.00 Piano Revolution - Andreas Boutsikakis.



11.15 Caro Theodorakis. Iva Zanicchi. Italian singer. (born Jan. 18, 1940, Ligonchio, Reggio Emilia). Her career began in 1962 at the Castrocaro Festival of New Voices, coming in 3rd. She won the Sanremo Festival in 1969 with Zingara. In the same year she represented Italy in the Eurovision Song Contest in Madrid with Due Grosse Lacrime Bianche. She represented Italy in the V Festival Internacional da Canção in Rio with Tu non sei più innamorato di me in 1970.The competition was followed by a concert at the Paris Olympia and an intense tour of numerous concerts in the United States, Canada, Southern



12.00 Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν με την Nadia Weinberg.



2.30 Liesbeth Zingt Theodorakis.



13.00 Ellas - Canta Mikis Theodorakis.



Μουσική Δωματίου - Τραγούδι ποταμός - Συμφωνικά



14.00 Πνευματικό Εμβατήριο 1969. Σε ποίηση: Άγγελου Σικελιανού. Allbert Hall. Λονδίνο 1970. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη. Αντώνης Καλογιάννης. Γιάννης Θεοχάρης. London Symphony Orchestra. Χορωδία της New Opera London. Ανδρική χορωδία Ουαλών ανθρακωρύχων. Ενορχήστρωση: Χρήστος Πίττας.



Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.



15.00 Αρκαδία Ι. 1968.



15.30 Αρκαδία IV. 1969.



16.00 Raven 1970. Σε ποίηση. Γιώργου Σεφέρη. Φυλακές Ωρωπού. Συντελεστές: Carolin Masur (Mezzo), Kirsten Ecke (Harfe), Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, Stefanos Tsialis

16.30 Τρίο για Βιολί Τσέλο και Πιάνο 1947.



17.00 Έβδομη Συμφωνία "Εαρινή" Mikis Theodorakis: Symphony No. 7 1982. Lyrics By: Yannis Ritsos, Yorgos Kouloukis. Συντελεστές: Chorus: Choeur D'Etat De Kaunas, Choeur Académique De Lettonie. Conductor: Dimitri Kitaienko. Orchestre Philharmonique De Moscou. Grand Hall of the Moscow Conservatoire on May 24, 1984.



Κύκλοι Τραγουδιών



19.30 Μυθιστόρημα 1967. Γιώργος Σεφέρης. Μαργαρίτα Ζορμπαλά.



20.00 Νύχτα Θανάτου 1968. Αντώνης Καλογιάννης.



21.00 Romancero Gitano 1967 - Maria Farantouri & John Williams.



22.00 Τα τραγούδια του αγώνα 1969' 70'



Όπερες



Μίκης Θεοδωράκης Λυσιστράτη.



23.00 Όπερα σε δύο πράξεις και δέκα σκηνές σε Λιμπρέτο του Συνθέτη.



ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.



Τη Λυσιστράτη άρχισα να τη συνθέτω τον Μάιο του 2000. Στην ελεύθερη απόδοση κειμένου εισήγαγα νέα στοιχεία, όπως λχ. το πρόσωπο του Ποιητή, και αναμόρφωσα πολλές σκηνές με βάση τις ανάγκες της προβολής των μουσικών στοιχείων που ως γνωστόν αποτελούν τη βάση ενός λυρικού - μουσικού έργου, παραμένοντας βεβαίως πάντοτε πιστός στο πνεύμα και στο γράμμα του Αριστοφάνη.



Πρόγραμμα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022



Η επίδραση του Μίκη στο κοινό είναι τεράστια κάθε φορά που το έργο του ερμηνεύεται γνήσια και αυθεντικά. Θυμάμαι όταν μετάφρασα το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το 1976 και οργάνωσα συναυλίες με τα Σουηδόπουλα. Προετοιμάζαμε μήνες το έργο. Είχαμε ποτιστεί από το έργο του. Δακρύζαμε όλοι μαθαίνοντας τα πάθη των Ελλήνων, που περιγράφονται σ ’αυτό. Ό,τι νιώσαμε εμείς το ένοιωσαν και οι θεατές σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες όπου το παρουσιάσαμε…. Ingemar Rhedin



09.00 First Songs (Album)



10.00 Mikis (Album)



11.00 Το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη με φόντο το adagio του Μίκη Θεοδωράκη. Διαβάζουν: Μίκης Θεοδωράκης, Ιουλίτα Ηλιοπούλου



12.00 Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση με τον Θανάση Γιώγλου.



Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.



14.00 Sinfonietta 1947. - Dinos Mastroyiannis (Live)



14.30 Suite No1 For Piano & Orchestra - Cyprien Katsaris & Mikis Theodorakis.



15.00 Piano Concerto "Helikon" 1951 - Dinos Mastroyiannis.



15.30 Σεξτέτο για φλάουτο , κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο 1947.



16.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946. Κονσέρτο.



16.30 Οιδίπους Τύραννος 1947' 58'



17.00 Πρώτη Συμφωνία 1953.



Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.05 Δες τι λαμπρό φεγγάρι. Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.



Κύκλοι Τραγουδιών.



19.00 Οι Γειτονιές του κόσμου 1978.



Λαϊκό Ορατόριο. Ποίηση & Απαγγελία: Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1978 Αθήνα & Omsk Σιβηρίας. Ηχογράφηση: Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Θωμόπουλος, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου. Συμμετέχουν: Τάσος Διακογιώργης Σαντούρι, Χρήστος Κωνσταντίνου Μπουζούκι, Φίλιππος Τσεμπερούλης Κλαρίνο. και Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.



20.00 Χαιρετισμοί 1978. Σε ποίηση Αγγελικής Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη, Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1978 ' 81 Αθήνα , Βραχάτι, Παρίσι. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη, συμμετέχει η Χορωδία της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.



21.00 Τα νέγρικα 1970 Μαρία Φαραντούρη , Jocelyn B. Smith.



Μίκης Θεοδωράκης: Τρία Νέγρικα τραγούδια. Έτος σύνθεσης: Κρατούμενος στο στρατόπεδο Ωρωπού το 1970. Ποίηση: Leopold Senghor, μετάφραση: Αλέξης Τραϊανός.



22.00 Τα τραγούδια του αγώνα 1969' 70'



Ορατόρια



23.00 Άξιον Εστί - Η Σουηδική Μετάφραση.



α. Ingemar Rhedin - Μονόγραμμα. Γιώργος Σγουράκης. Σκηνοθεσία: Ηρώ Σγουράκη. Ηχοληψία: Νίκος Παναγοηλιόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Σγουράκης. 2012



β. Άξιον Εστί σε Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Λαϊκό Ορατόριο σε τρία μέρη. Έτος σύνθεσης:1960 Παρίσι. Swedish translation: Ingemar Rhedin. Conductor: Sam Claeson. Soloist: Björn Thulin & Rolf Leanderson. Collegium Musicum.



Πρόγραμμα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022



10.00 Κάθε τραγούδι και ιστορία - Μαρία Ζώη.



11.00 Ο Μίκης Θεοδωράκης διαβάζει τους Χαιρετισμούς.



12.00 Μίκης Θεοδωράκης "Νέοι Δρόμοι"



Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά



14.00 3η Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο 1956.



14.30 Χορός Ασίκικος - 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο 1989.



15.00 Improvisation Spontanee sur des chansons de Theodorakis - Cyprien Katsaris.



15.30 Ballet Suite Alexis Zorbas - Μεταγραφή για πιάνο, Μίκης Θεοδωράκης Τατιάνα Παπαγεωργίου.



16.30 11 Πρελούδια με τη Δανάη Καρά Canto Olympico 1990'



17.00 Mikis Theodorakis: Canto Olympico. Σε ποίηση Δήμητρας Μαντά & Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1990.91. Ηχογράφηση: Βαγγέλης Χατζησίμος, Φραγκίσκος Βουτσίνος, Έλενα Μουζάλα Πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Διευθυντής Χορωδίας Αντώνης Κοντογεωργίου.



Κύκλοι Τραγουδιών



18.30 Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου με την Νένα Βενετσιάνου και την Έλενα Μουζάλα.



19.00 Χαιρετισμοί 1978. Σε ποίηση Αγγελικής Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη, Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1978 ' 81 Αθήνα , Βραχάτι, Παρίσι. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη, συμμετέχει η Χορωδία της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.



20.00 Της Εξορίας 1976. Έτος Έκδοσης 1976. Ποίηση: Πάνος Λαμψίδης, Γιάννης Νεγροπόντης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.



21.00 Ταξίδι μέσα στη νύχτα 1976. Μίκης Θεοδωράκης: Ταξίδι μέσα στη νύχτα. 1976 / 78. Συμμετέχουν: Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Λάκης Καρνέζης & Λαϊκή ορχήστρα υπό τη Διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.



22.00 Ερημιά 2005. Ποίηση: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη Μανώλης Μητσιάς. Ενορχήστρωση, Διεύθυνση Ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος.



Λαϊκά Ορατόρια



23.00 Mikis Theodorakis: Canto General. Pablo Neruda. 1973 '74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989



Πρόγραμμα Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022



9.00 Ρόδα Αμάραντα - Σαββέρια Μαργιολά.

10.00 Η Σωτηρία Λεονάρδου ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.



11.00 Ο Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη μες την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη.



12.00 Φεγγάρι μάγια μου 'κανες - Μανώλης Μητσιάς.



13.00 Margarita - Love Songs Mikis Theodorakis



Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά



14.00 Μικρή Σουίτα 1954. Μίκης Θεοδωράκης Γκέρχαρτ Φόλκερτς.



14.15 Κουαρτέτο αρ. 4 "Μάζα" 1955



14.30 Adagio for Flauto & Orchestra 1993.



15.00 Passacallies for two Pianos - Nikolaos Samaltanos, Christophe Sirodeau.



15.30 Sonatina for Violin & Piano No. 1.1952. Theodore Kerkezos: Saxophone, Thessaloniki State Sympony Orchestra and Myron Michailidis. Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra. Μεταγραφή για Σαξόφωνο και ορχήστρα.



16.00 Concerto for Piano and Orchestra 1957 - Mikis Theodorakis Cyprien Katsaris



17.00 Symphony No2 1980 - Les Chante de la Terre - Poetry: Mikis Theodorakis.



Δεύτερη Συμφωνία "Το τραγούδι της γης" Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα.



Κύκλοι Τραγουδιών



18.00 Επιτάφιος Κατά Ξαρχάκο - Μαρία Σουλτάτου.



19.00 Ραντάρ 1981 - Γιώργος Νταλάρας. Κώστας Τριπολίτης.



20.00 Φαίδρα 1984 - Αλίκη Καγιαλόγλου.



21.00 Επιβάτης 1981 - Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Τριπολίτης.



22.00 Τα Πικροσάββατα 1983 - Δημήτρης Μητροπάνος.



Μίκης Θεοδωράκης - Αριστοφάνης



23.00 Ιππής του Αριστοφάνη. Κωμωδία. Έτος σύνθεσης: 1979 Αθήνα. Μετάφραση: Γιώργος Σκούρτης. Απαγγελία: Γιώργος Λαζάνης. Ερμηνεύουν: Πέτρος Πανδής, Γιάννης Θωμόπουλος, Κώστας Τσαπέκος και χορός με τους ηθοποιούς του Θεάτρου Τέχνης. Ηχογράφηση 1980



Πρόγραμμα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022



09.00 O Παγκόσμιος Θεοδωράκης



11.00 Luna de miel. - Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Εφτά υπέροχες παγκόσμιες διασκευές.



12.00 Μαρία Φαραντούρη - Η ποίηση στο Ελληνικό Τραγούδι.



13.00 Ο Τραγουδιστής Μίκης Θεοδωράκης



Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.



14.00 Concerto for Piano & Orchestra 1957.



14.30 Suite No1 For Piano & Orchestra 1954.



15.00 Adagio 1993.



16.00 3η Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο 1956.



16.30 Passacaglia for two Pianos - Nikolaos Samaltanos, Christophe Sirodeau.



17.00 Αποκάλυψη - Ωδή στον Μπετόβεν - 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος, Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.



Λυρικός Βίος 1987 - 1994



19.00 Πολιτεία Γ! Ανέκδοτη Ηχογράφηση. Ο Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύει τα τραγούδια της Πολιτείας Γ! που έγραψε το 1994 σε ποίηση Δημήτρη Κεσίσογλου, Λίνας Νικολακοπούλου και Μάνου Ελευθερίου.



20.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987.



21.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991.



22.00 Πολιτεία Δ' 1994.



Κινηματογράφος



23.00 The Metamorphoses of Dionysoys. Έτος έκδοσης: 2006. Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης. Κώστας Βάρναλης. Κείμενα: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος Σύνθεσης: 1984. Συμμετέχουν: Jocelyn B. Smith, Kostas Dinos, Jakub Jarmula, Beata Kosko-Kreft, Hagen Matzeit, Przemyslaw Neumann, V. Schlott, H. Schmiedt, J. Sperska, Marcin Tlalka, M. Tomczak, M. Wieclawek, Grz. Zieba, Chor Concentus, Orchestra di Musica Difficile Gdansk