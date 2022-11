Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρα 28 11 2022

10.00 Mina Sanger Skull Leva. (Album)

11.00 Luna de miel - Εφτά Σπάνιες Ηχογραφήσεις. (Αν θυμηθείς το όνειρό μου)

12.00 Les amants de Teruel. Σπάνιο ντοκουμέντο από το Soundtrack της ταινίας.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

15.00 Piano Concerto "Helikon" 1951.

16.00 Σεξτέτο για φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο 1947.

17.00 Ωδή στον Μπετόβεν - Αποκάλυψη. 1945.

Μουσική για παιδιά και νεολαία. Χορωδιακά.

18.10 Λειτουργία Νο2. Για τα παιδιά που σκοτώνονται στον πόλεμο, σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη. Σύνθεση 1982. Ηχογράφηση: 1987

Χορωδία του St. Jacob's Motettkor υπό την διεύθυνση του Stefan Skold.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Έρως και Θάνατος 1946.

20.00 Λιποτάκτες 1952.

21.00 Επιτάφιος 1958.

22.00 Τα Ελυάρ 1958.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια

23.00 Canto General, Pablo Neruda, Mikis Theodorakis, Chile 1993. New Mastering Mikis Radio. Teatro Monumental Santiago de Chile. Mezzo Soprano: Arja Saijonmaa. Baritone: Petros Pandis. Coro Ars Viva, Santiago and Coro Sinfónico de La Universidad de Chile. Choir Conductors: Waldo Aranguiz and Guido Minoletti. Narrator: Nicanor Parra. Orquesta Sinfónica de Chile. Orquestra Filarmonica de Santiago. Musical preparation by Franz Peter: Muller - Subel.

Conducted by Mikiς Theodorakis

Πρόγραμμα Τρίτη 29 11 2022

09.00 Manteltrad och Marmor. Bo Hansson, Agneta Skold, St. Jacob Motettkör. (Album)

10.00 Viva Mikis 1985 (Album)

12.00 Χριστόφορος Κολόμβος - Ν. Καζαντζάκης - Πέτρος Πανδής. 1975.

13.00 Mikis Theodorakis. Caro. Iva Zanicchi. 1970. (Album)

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη 1945.

14.30 Κουαρτέτο αρ.1 "Στροφή" 1946.

15.00 Τρίο για βιολί, Τσέλο και Πιάνο 1947.

15.30 Θέμα και Παραλλαγές για σόλο Βιολί 1947.

16.00 Suite No.1 For Piano and Orchestra.

17.00 Πρώτη Συμφωνία 1953.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.00 The First Songs (Album)

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Αρχιπέλαγος 1959''61'' Πρώτη Εγγραφή Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

20.00 Επιφάνια 1960. Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

21.00 Πολιτεία 1960.

22.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. 1960.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια

23.00 Mikis Theodorakis: Canto General. 1972 France. Writer of Poetry Pablo Neruda. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Μπουζούκι Χρήστος Μητρέντζης, Χορωδία Saint Jacob και την Ορχήστρα της Stockholm. Διεύθυνση Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης 2ο Μέρος Stefan Skold. Αφηγητής Πέτρος Πανδής, Παρουσιαστής Γιώργος Παπαστεφάνου. Λυκαβηττός 1983.

Πρόγραμμα Τετάρτη 30 11 2021

10.00 Together - Mikis Theodorakis & Zulfu Livaneli.

11.00 Μίκης Θεοδωράκης - Δρόμοι Παλιοί.

12.00 Theodorakis Sings Theodorakis.

13.00 Ο Τραγουδιστής Μίκης Θεοδωράκης.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά.

14.00 Σονατίνα Νο2. 1958.

15.00 Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο 1952.

16.00 Κουαρτέτο αρ.4 "Μάζα" 1955.

17.00 Δεύτερη Συμφωνία - "Το τραγούδι της γης" 1980'81.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.15 Δες τι λαμπρό φεγγάρι. Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.15 Ένας Όμηρος 1961. Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος.

20.00 Χρυσοπράσινο Φύλλο 1964.

21.00 Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν 1965.

22.00 Γράμματα από τη Γερμανία 1966.

Ορατόρια

23.00 Άξιον Εστί. Οδυσσέας Ελύτης. Γιώργος Νταλάρας. Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Γιώργος Κιμούλης. Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης" Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Χορωδία ΔΕΗ, Χορωδία Δ. Αθηνών. Νεανική χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. Διεύθυνση Ανδρέας Πυλαρινός. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2005.

Πρόγραμμα Πέμπτη 01 12 2022

10.00 Piano Revolution. Andreas Boutsikakis.

11.30 Ο Πέτρος Πανδής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

13.00 Ρόδα Αμάραντα με την Σαββέρια Μαργιολά. 2020.

13.30 Αλληλογραφία - Μαρία Παπαγεωργίου.

Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.15 Concerto for Piano & Orchestra 1957.

15.00 Suite No1 For Piano & Orchestra 1954.

15.30 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.



16.00 Ο Στέλιος Καζαντζίδης Ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.



Ο Στέλιος Καζαντζίδης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τραγουδιστές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία και πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.

Μητέρα του ήταν η Χατζίδαινα. Ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Από αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες και από τη γιαγιά του -όπως έλεγε ο ίδιος- πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές, το κλάμα στη φωνή… Ο πρώτος άνθρωπος που εκτίμησε την φωνή του ήταν κάποιο αφεντικό του, που καθώς τον άκουσε την ώρα της δουλειάς του χάρισε μια κιθάρα. Δάσκαλος του Καζαντζίδη υπήρξε ο Στέλιος Χρυσίνης, ένας τυφλός συνθέτης.

Κύκλοι Τραγουδιών.

18.15 Μυθιστόρημα με τη Μαρία Φαραντούρη. (1967)

18.35 Επιφάνια 1960. Μαρία Δημητριάδου Γιώργος Νταλάρας Τάσος Καρακατσάνης.

19.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος 1967.

20.00 Τα τραγούδια του Αντρέα 1968.

21.00 Νύχτα Θανάτου 1968.

22.00 Τα τραγούδια του αγώνα 1969'70.



Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή.



Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 - 1

Πρόγραμμα Παρασκευή 02 12 2022

09.00 Μίκης Θεοδωράκης "Mikis" (Album)

10.00 Mikis Theodorakis. Caro. Iva Zanicchi. (Album)

11.45 Ellas - Canta M. Theodoraki. (Album)

Συμφωνικά - Τραγούδι ποταμός

14.00 Πνευματικό Εμβατήριο 1969.

15.00 Αρκαδία Ι. 1968.

15.30 Αρκαδία IV. 1969.

16.00 Raven 1970. Carolin Masur.

17.00 Μίκης Θεοδωράκης: Τρίτη Συμφωνία 1980.

Κύκλοι Τραγουδιών.

18.00 18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Παρίσι 1970.

19.00 Μπαλάντες 1974.

20.00 Ταξίδι μέσα στη Νύχτα 1976.

21.00 Τα Λυρικά 1976.

22.00 Της Εξορίας 1976.

Όπερες

23.00 Λυσιστράτη. Όπερα σε δύο πράξεις και δέκα σκηνές σε Λιμπρέτο του Συνθέτη.



ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.



Τη Λυσιστράτη άρχισα να την συνθέτω τον Μάιο του 2000. Στην ελεύθερη απόδοση κειμένου εισήγαγα νέα στοιχεία, όπως λχ. το πρόσωπο του Ποιητή, και αναμόρφωσα πολλές σκηνές με βάση τις ανάγκες της προβολής των μουσικών στοιχείων που ως γνωστόν αποτελούν τη βάση ενός λυρικού - μουσικού έργου, παραμένοντας βεβαίως πάντοτε πιστός στο πνεύμα και στο γράμμα του Αριστοφάνη.

Αξίζει να αναφερθεί πώς στο μπλοκ έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή ο ακροατής ακούει αυτόματα το Mikis Radio 2, έτσι αν επιθυμεί να ακούσει το πρόγραμμα στο Mikis Radio 1 θα πρέπει να σταματήσει τον player 2 και να επιλέξει τον player 1. Στην επίσημη σελίδα mikisradio.com εξακολουθεί να παίζει αυτόματα το Mikis Radio 1.