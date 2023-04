Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα από Δευτέρα 3 έως 7 Απριλίου 2023

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 3 έως τις 7 Απριλίου 2023 έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρα 03 04 2023

Όλοι οι συντελεστές των έργων παρουσιάζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

10.00 Piano Revolution - Andreas Boutsikakis.

12.00 Mikis Theodorakis & Maria Farantouri Concert 1995.

13.00 Ellas - Canta Mikis Theodorakis.



Τραγούδι ποταμός

14.00 Πνευματικό Εμβατήριο 1969.

15.00 Αρκαδία Ι. 1968.

15.30 Αρκαδία IV. 1969.

16.00 Raven 1970. Carolin Masur.

Κινηματογράφος.



19.00 Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο. ( Νέο mastering Mikis Radio και αποσπάσματα από την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη) Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Ερμηνεία: Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Μπαλάντες 1974.

20.00 Τα νέγρικά 1970.

21.00 Αλέκος Παναγούλης 1975.

22.00 Στην ανατολή 1973.

Όπερες



Μίκης Θεοδωράκης Λυσιστράτη.



23.00 Όπερα σε δύο πράξεις και δέκα σκηνές σε Λιμπρέτο του Συνθέτη.

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.

Τη Λυσιστράτη άρχισα να την συνθέτω τον Μάιο του 2000. Στην ελεύθερη απόδοση κειμένου εισήγαγα νέα στοιχεία, όπως λχ. το πρόσωπο του Ποιητή, και αναμόρφωσα πολλές σκηνές με βάση τις ανάγκες της προβολής των μουσικών στοιχείων που ως γνωστόν αποτελούν τη βάση ενός λυρικού - μουσικού έργου, παραμένοντας βεβαίως πάντοτε πιστός στο πνεύμα και στο γράμμα του Αριστοφάνη.

Μίκης Θεοδωράκης 2002.

Πρόγραμμα Τρίτη 04 04 2023

10.00 Μαρία Φαραντούρη - Η ποίηση στο Ελληνικό τραγούδι.

11.00 Μίκης Θεοδωράκης & Στέφανος Κορκολής - Συνάντηση Ι. Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη.

12.00 18 Τραγούδια για το σπίτι του Ηθοποιού - Αγαπημένοι μας Ηθοποιοί ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.



Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Sinfonietta 1947. - Dinos Mastroyiannis (Live)

15.00 Piano Concerto "Helikon" 1951 - Dinos Mastroyiannis.

16.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946. Κονσέρτο.

17.00 Πρώτη Συμφωνία 1953.

Παιδικά Τραγούδια

18.00 Όπως ο Πινόκιο. Τραγούδια για παιδιά.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.30 Μυθιστόρημα 1967. Γιώργος Σεφέρης, Μαρία Φαραντούρη.

20.00 Νύχτα Θανάτου 1968. Αντώνης Καλογιάννης.

21.00 Romancero Gitano 1967 - Maria Farantouri & John Williams

22.00 Τα τραγούδια του αγώνα 1969' 70'



Όπερα.



23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή.

Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 - 1993.

Σπύρος Ευαγγελάτος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του συνθέτη και αρχιμουσικού της Λυρικής Σκηνής Αντίοχου Ευαγγελάτου και της αρπίστριας Ξένης Mπουρεξάκη. Η καλλιτεχνική παράδοση της οικογένειας τον οδήγησε προς το θέατρο. Σπούδασε αρχικά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1961. Την περίοδο 1966-1970 συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Αυστρία, την Γερμανία, την Γαλλία κ.ά. Σπούδαζε μάλιστα με υποτροφία θέατρο και θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Κώστας Γεωργουσόπουλος. Γεννήθηκε στη Λαμία το 1937. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας) και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών με δασκάλους του τους Δημήτρη Ροντήρη και Γιάννη Σιδέρη. Εργάστηκε στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Το 1978 ανέλαβε, κατόπιν ανάθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την επιμέλεια του βιβλίου Δραματική ποίηση, που αποτέλεσε επί είκοσι πέντε χρόνια διδακτέα ύλη στα ελληνικά Γυμνάσια.

Από το 2003 είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικού Μουσείου.



Αποσπάσματα των βιογραφικών: Βικιπαίδεια.

Πρόγραμμα Τετάρτη 05 04 2023

10.00 First Songs. Έτος Έκδοσης 2005. Συμμετέχουν: Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Jocelyn B. Smith, , Παιδική Χορωδία Δ. Τυπάλδου.

11.00 Μαρία Φαραντούρη - Χθες άρχισα να τραγουδώ.

12.00 Κάθε τραγούδι και ιστορία - Μαρία Ζώη.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

15.00 Improvisation Spontanée sur des chansons de Theodorakis - Cyprien Katsaris.



15.30 Grande Fantaisie sur Zorba 2017 - Cyprien Katsaris.



16.30 11 Πρελούδια με την Δανάη Καρά.



Canto Olympico 1990'



17.00 Mikis Theodorakis: Canto Olympico. Σε ποίηση Δήμητρας Μαντά & Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1990.91. Ηχογράφηση: Βαγγέλης Χατζησίμος, Φραγκίσκος Βουτσίνος, Έλενα Μουζάλα Πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Διευθυντής Χορωδίας Αντώνης Κοντογεωργίου.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Οι Γειτονιές του κόσμου 1978.



Λαϊκό Ορατόριο. Ποίηση & Απαγγελία: Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1978 Αθήνα & Omsk Σιβηρίας.



Ηχογράφηση: Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Θωμόπουλος, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.



Συμμετέχουν: Τάσος Διακογιώργης Σαντούρι, Χρήστος Κωνσταντίνου Μπουζούκι, Φίλιππος Τσεμπερούλης Κλαρίνο. και Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

19.00 Χαιρετισμοί 1978. Σε ποίηση Αγγελικής Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη, Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1978 ' 81 Αθήνα , Βραχάτι, Παρίσι. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη, συμμετέχει η Χορωδία της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.

20.00 Της Εξορίας 1976. Έτος Έκδοσης 1976. Ποίηση: Πάνος Λαμψίδης, Γιάννης Νεγρεπόντης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

21.00 Ταξίδι μέσα στη νύχτα 1976. Μίκης Θεοδωράκης: Ταξίδι μέσα στη νύχτα. 1976 / 78. Συμμετέχουν: Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Λάκης Καρνέζης & Λαϊκή ορχήστρα υπό την Διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Λαϊκά Ορατόρια

23.00 Mikis Theodorakis: Canto General. Pablo Neruda. 1973 '74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989

Πρόγραμμα Πέμπτη 06 04 2023

10.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης. (Τρεις Ώρες με ερμηνευτές από ολόκληρο τον κόσμο)

Ραψωδίες

14.00 Ραψωδία για Κιθάρα και Ορχήστρα εγχόρδων 1982.

15.00 Ραψωδία για Βιολοντσέλο και Ορχήστρα εγχόρδων 1996.

Mikis Theodorakis: Rhapsody for cello and orchestra. 1996. Cello: Denis Shapovalov. The State Symphony Capella & Orchestra of Russia. Conduction of Valery Polyansky.

16.00 Ραψωδία για βαρύτονο και ορχήστρα εγχόρδων 2009. Ποίηση:Διονύσης Καρατζάς. Βαρύτονος: Δημήτρης Τηλιακός. Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Δ.Ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης

17.15 Λόρκα - Ραψωδία για Φωνή, κιθάρα και Ορχήστρα Εγχόρδων. Μαρία Φαραντούρη, Ιάκωβος Κολανιάν και η συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.30 Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου με τον Στέφανο Κορκολή και την Σοφία Μανουσάκη.

19.00 Επιβάτης 1981. Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

20.00 Τα Λυρικά 1976. Μίκης Θεοδωράκης.

21.00 Οκτώβρης 78' Γρηγόρης Μπιθικώτσης

22.00 Διόνυσος 1984.



Όπερες

23.00 Μήδεια - Όπερα σε δύο πράξεις. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη. Σύνθεση: 1998/1999. Μετάφραση, προσθήκες, προσαρμογή για όπερα: Μίκης Θεοδωράκης. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.



Αν ο νους σπρώχνει και βοηθά τον άνθρωπο σε μια «δόμηση» που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα ύψη, η ψυχή «δομείται» προς τα κάτω, προς αλλεπάλληλα βάθη.



Όσο τα ανθρώπινα επιτεύγματα με τη σφραγίδα του νου είναι υψηλότερα τόσο είναι και καλύτερα.

Όσο τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής μας οδηγούν βαθύτερα τόσο είναι αυθεντικότερα, γιατί πλησιάζουν στη ρίζα, στον πυρήνα του ανθρώπινου «είναι».

Η διείσδυση στο βαθύτερο σημείο της ανθρώπινης ψυχής αποτελεί το αξεπέραστο επίτευγμα της αθηναϊκής τραγωδίας.

Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες στην τραγωδία αναλύονται σε στιγμές μεγάλης δοκιμασίας.

Η προτίμησή μου προς τον Ευριπίδη οφείλεται στο ότι με οδηγεί πιο κοντά στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη κοινωνία απ’ ότι ο Αισχύλος, που τον θεωρεί περίπου σαν ένα όργανο στα χέρια της θεϊκής βούλησης.

Η «μεγάλη δοκιμασία» παίρνει άλλο χαρακτήρα στον Αισχύλο και άλλο στον Ευριπίδη.

Για τον άνθρωπο του 20ού αιώνα, νομίζω ότι στη θεώρηση της Ανθρώπινης Δοκιμασίας δεσπόζει η σκέψη του Σαρτρ « Η κόλαση είναι οι άλλοι». Μ’ άλλα λόγια, το πρόβλημα το γεννά αποκλειστικά και μόνο ο άνθρωπος και κατ’ επέκταση η κοινωνία που ο ίδιος διαμορφώνει και τον διαμορφώνει.

Κάτω απ’ το πρίσμα αυτό χαρακτήρες-σύμβολα όπως η Μήδεια, ο Ιάσων, η Ηλέκτρα, η Κλυταιμνήστρα, ο Ορέστης μπορεί να γενικευθούν. Μπορεί δηλαδή να αναζητηθούν και να βρεθούν έστω και σαν φαντάσματα μέσα σε κάθε άνθρωπο, στον βαθμό που προχωρεί κανείς στις ρίζες του ανθρώπινου χαρακτήρα, στα απώτατα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης.

Ο άνθρωπος δεν είναι μαριονέτα στα χέρια κάποιας θεότητας που τον χρησιμοποιεί, αλλά γέννημα του εαυτού του. Και ο εαυτός μας είναι οι άλλοι. Επομένως αφού Κόλαση είναι οι άλλοι, είναι και ο ίδιος ο εαυτός μας. Είμαστε μια πληγή επάνω στο δικό μας δέρμα και είναι μάταιο να το αγνοούμε. Είτε από αναισθησία είτε από φόβο είτε από πονηριά. Αν δε ματώσουμε την πληγή μας με τα ίδια μας τα χέρια, η πληγή αυτή θα μας κρύβει για πάντα το απόκρυφο κέντρο του εαυτού μας – τη μοναδική μας αλήθεια - , το αληθινό μας πρόσωπο. Κινδυνεύουμε να ζήσουμε άγνωστοι προ του εαυτό μας.

Φτάνουμε έτσι σε ένα συμπέρασμα: Η τραγωδία μας οδηγεί στην αυτογνωσία.

Η κατάδυση στην ψυχή της Μήδειας μας οδηγεί μέσα σ’ έναν αληθινό λαβύρινθο. Καθώς ψάχνεις για «διέξοδο», είσαι υποχρεωμένος να ταυτισθείς με τις δονήσεις, τις αποχρώσεις, τις συνεχείς και απότομες αλλαγές του τραγικού προσώπου, που σημάδεψε η ανθρώπινη μοίρα.

Από την άποψη αυτή δε νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πιο συναρπαστική εμπειρία για έναν συνθέτη καθώς καλείται να αποδώσει μουσικώς – να μεταφέρει στον κόσμο της μουσικής – αυτή την «εποποιία» της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στην απόλυτη κρίση.

Προσωπικά, με συναρπάζει. Συνθέτοντας τη ΜΗΔΕΙΑ, προσπάθησα να ταυτιστώ με τους χαρακτήρες του έργου: την Τροφό, τον Παιδαγωγό, τον Κρέοντα, τον Αιγέα, τον Ιάσονα, τον Αγγελιοφόρο και φυσικά με τον Χορό και τη Μήδεια.

Η περίπτωση της τελευταίας είναι μοναδική. Μοιάζει με παγιδευμένο ζώο που τινάζει δεξιά αριστερά και που, αντί να ελευθερωθεί, κάθε κίνηση το παγιδεύει περισσότερο.

Είναι συγχρόνως η βασιλοπούλα (στη χώρα της) και η ξένη-βάρβαρη (στην Κόρινθο). Είναι η ερωτευμένη παράφορα που την προδίδει αυτός για τον οποίο θυσίασε τα πάντα, που για χάρη του σκότωσε ακόμα και τον ίδιο τον αδερφό της και γι’ αυτό αγαπά και μισεί εξίσου παράφορα τον Ιάσονα. Είναι η μάνα που λατρεύει τα παιδιά της και η απατημένη ερωμένη που τα μισεί, γιατί της θυμίζουν τον ένοχο πατέρα τους, που θέλει να τον εκδικηθεί σκοτώνοντας τη μέλλουσα γυναίκα του, τον πεθερό του και, τέλος, τα ίδια τα παιδιά του – που είναι και δικά της παιδιά.

Γι’ αυτό, ενώ κυριαρχείται βασικά από την αγανάκτηση, το μίσος και την εκδίκηση, για να πετύχει το φρικαλέο της σχέδιο γίνεται άλλοτε σκληρή και άλλοτε τρυφερή, άλλοτε εκφράζεται με ειλικρίνεια κι άλλοτε υποκρίνεται.

Αγκαλιάζει με πάθος τα παιδιά της τη στιγμή που ξέρει πως θα τα σφάξει. Δε νομίζω ότι ένα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια τόσο φρικτή δοκιμασία, ώστε να φτάσει στο σημείο να υπερβεί το μητρικό φίλτρο οδηγούμενο ως αυτή την αδιανόητη πράξη, να σφάξει τα παιδιά του.

Η πρόθεσή μου ήταν – όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τη ΜΗΔΕΙΑ – πρώτον, να χρησιμοποιήσω το κείμενο ως έχει, δηλαδή χωρίς καμία «διασκευή», και, δεύτερον, να αποδώσω μουσικά τον θεατρικό λόγο λέξη προς λέξη, νόημα προς νόημα, σκηνή προς σκηνή.

Έτσι, θα μπορούσα να πω ότι η δική μου ΜΗΔΕΙΑ είναι μια συνεχής μελωδική γραμμή απ’ την πρώτη φράση της Τροφού ως την τελική του Χορού.

Θέλησα να μεταφέρω όλες τις ψυχικές δονήσεις των χαρακτήρων, όλες τις συγκρούσεις, τα ξεσπάσματα, τα πάνω και τα κάτω, καθώς και τις ιερατικές παρεμβάσεις του Χορού, καταρχήν με το Μέλος. Δε χρησιμοποίησα τη μέθοδο του ρετσιτατίβο, δηλαδή της μουσικής πεζολογικής αφήγησης.

Προσπάθησα να αποτυπώσω το σύνολο του Λόγου σε μια συνεχιζόμενη διαρκή μελωδία, με μόνη φιλοδοξία αυτή η μελωδία να αντιστοιχεί και να αποτυπώνει τον πυρήνα του Λόγου και των καταστάσεων και νοημάτων που θέλει να εκφράσει.

Είναι γνωστό ότι ο Λόγος που μετουσιώνεται σε Μέλος – στον βαθμό που αυτό γίνεται «αναγκαία», πηγαία, δημιουργικά – τότε απ’ αυτή τη «χημική» ένωση (συγνώμη για τη μεταφορά) δημιουργείται μια νέα ποιότητα, που την εκφράζει με τρόπο αξεπέραστο η ανθρώπινη φωνή. Ο λυρικός τραγουδιστής (έντεχνος ή λαϊκός) διαθέτει το θείο δώρο της επικοινωνίας από ψυχή σε ψυχή.

Μετά τη μελοποίηση του κειμένου – υποχρεώθηκα να προχωρήσω σε δική μου μετάφραση γιατί οι υπάρχουσες δε με ικανοποίησαν- μπήκα στο δεύτερο στάδιο, της εναρμόνισης. Με δύο λόγια θα πω εδώ ότι προσπάθησα την ουσία της οριζόντιας μελωδικής κίνησης να τη μεταφέρω στην κάθετη αρμονική υποστήριξη που φυσικά συμπλέκεται με τον ρυθμό.

Το τρίτο στάδιο είναι όπως πάντα η ενορχήστρωση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία, Μέλος, Αρμονία, Ρυθμός, Ενορχήστρωση, αποτελούν μαζί με τον Λόγο ένα ενιαίο «Μουσικό Σύμπαν».

Μίκης Θεοδωράκης

(Από τη συνέντευξη Τύπου στο Μπιλμπάο με την ευκαιρία της «πρώτης» της Μήδειας το θέατρο Arriaga,1990.)

Λιμπρέτο Μήδειας: Όπερες - Ποιητικά κείμενα. Μίκης Θεοδωράκης | Mikis Radio |

Πρόγραμμα Παρασκευή 07 04 2023

10.00 Μίκης Θεοδωράκης - Μουσική από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο.

11.00 100 Χρόνια σινεμά, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα.

12.00 Ο Πέτρος Πανδής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

13.00 Τα Λυρικά - Das Blaue Einhorn aud Karolina Petrova.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

14.00 Μικρή Σουίτα 1954. Μίκης Θεοδωράκης Γκέρχαρτ Φόλκερτς.

15.00 Passacallies for two Pianos - Nikolaos Samaltanos, Christophe Sirodeau.

16.00 Mikis Theodorakis: Sonatina for Violin & Piano No. 1.1952. Theodore Kerkezos: Saxophone, Thessaloniki State Sympony Orchestra and Myron Michailidis. Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra. Μεταγραφή για Σαξόφωνο και ορχήστρα.

17.00 Symphony No2 1980 - Les Chante de la Terre - Poetry: Mikis Theodorakis.

Δεύτερη Συμφωνία "Το τραγούδι της γης" Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Επιτάφιος Κατά Ξαρχάκο - Μαρία Σουλτάτου.

19.00 Ραντάρ 1981 - Γιώργος Νταλάρας.

20.00 Φαίδρα 1984 - Αλίκη Καγιαλόγλου.

21.00 Επιβάτης 1981 - Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Τριπολίτης.

22.00 Τα Πικροσάββατα 1983 - Δημήτρης Μητροπάνος.

Μίκης Θεοδωράκης - Αριστοφάνης

23.00 Μίκης Θεοδωράκης: «Ιππής» του Αριστοφάνη. Κωμωδία. Έτος σύνθεσης: 1979 Αθήνα. Μετάφραση: Γιώργος Σκούρτης. Απαγγελία: Γιώργος Λαζάνης. Ερμηνεύουν: Πέτρος Πανδής, Γιάννης Θωμόπουλος, Κώστας Τσαπέκος και χορός με τους ηθοποιούς του Θεάτρου Τέχνης. Ηχογράφηση 1980.