Μόνικα Μπελούτσι και Tiger Lillies στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο

Ονόματα διεθνούς φήμης, όπως η Μόνικα Μπελούτσι που θα ερμηνεύσει επιστολές και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας (21/9) ή το καλτ μουσικό βρετανικό τρίο Tiger Lillies (30/9) σε μια παράσταση/σχόλιο για την επιδημία του κορωνοϊού, αλλά και πιο «δικοί» μας καλλιτέχνες, όπως ο Σάκης Ρουβάς και η Σόνια Θεοδωρίδου σε κλασικές επιτυχίες από το διεθνές και το ελληνικό ρεπερτόριο (12/9) ή η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σε τραγούδια με έντονο το άρωμα της Ανατολής (15/9), θα πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδειο.

Επιπλέον, κορυφαίοι σολίστ όπως η δεξιοτέχνις του βιολιού Ανζέλ Ντιμπό (27/9), αστέρες του χορού από τα μπαλέτα Μπολσόι και Μαρίνσκι (5/9) ή τον κόσμο του τάνγκο και του φλαμένκο (23/9), αγαπημένοι Έλληνες μουσικοί και τραγουδιστές, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος (7-8/9), η Μαρινέλλα (4/9) και ο Μάριος Φραγκούλης (11/9), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε κλασικό ροκ ρεπερτόριο (19-20/9), αλλά και θεατρικές παραστάσεις, όπως «Περιμένοντας τον Γκοντό» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα (16-17/9) και «Βάκχες» από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (3/9), θα δώσουν το παρών εφέτος στο φημισμένο ρωμαϊκό θέατρο, μετά και το «πράσινο φως» που δόθηκε πρόσφατα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την υπουργική απόφαση που ακολούθησε.



Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές λόγω εξελίξεων από το μέτωπο της πανδημίας, οι εκτός Φεστιβάλ Αθηνών καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τη φθινοπωρινή περίοδο 2020 στο Ηρώδειο είναι οι εξής:



3 Σεπτεμβρίου: «Βάκχες» του Ευριπίδη (θεατρική παράσταση) - ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης



4 Σεπτεμβρίου: «Μαρινέλλα, ο μύθος» (συναυλία)



5 Σεπτεμβρίου: «Bolsoi-Mariinsky Ballet Stars» (χορός)



6 Σεπτεμβρίου: «Οιδίποδας» (θεατρική παράσταση)



7-8 Σεπτεμβρίου: «Σταύρος Ξαρχάκος/Λαϊκές μορφές» (συναυλία)



9 Σεπτεμβρίου: «Ο φτωχούλης του Θεού» (θεατρική παράσταση)



10 Σεπτεμβρίου: «Hauser - 2 cellos live στο Ηρώδειο» (συναυλία)



11 Σεπτεμβρίου: Μάριος Φραγκούλης (συναυλία)



12 Σεπτεμβρίου: «Sonia and Sakis sing The Classics- From Mikis Theodorakis to Lucio Dalla and beyond» (συναυλία)



13-14 Σεπτεμβρίου: «Μίκης Θεοδωράκης- Όμορφη πόλη» (μουσικοθεατρική παράσταση)



15 Σεπτεμβρίου: «Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Με άρωμα Ανατολής» (συναυλία)



16-17 Σεπτεμβρίου: «Περιμένοντας τον Γκοντό» (θεατρική παράσταση)



19-20 Σεπτεμβρίου: «Classic Rock IV, Athens State Orchestra meets Classic Rock Stars» (συναυλία) -Κρατική Ορχήστρα Αθηνών



21 Σεπτεμβρίου: «Monica Belluci-Maria Callas. Επιστολές και αναμνήσεις» (θεατρικός μονόλογος)



22 Σεπτεμβρίου: «Ως την άκρη του κόσμου» (συναυλία) - Ελληνική Αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου



23 Σεπτεμβρίου: «Tango vs Flamenco Passion» (χορευτική παράσταση) - Acropolis Tango Festival



26 Σεπτεμβρίου: «Led Zeppelin Symphonic, The Music of Led Zeppelin-A Rock Celebration»



27 Σεπτεμβρίου: «Angele Dubeau and La Pieta» (συναυλία)



30 Σεπτεμβρίου: Tiger Lillies