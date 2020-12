Mουσικοί από όλες τις χώρες ενώθηκαν για πρώτη φορά και σχημάτισαν την Ορχήστρα της Γης

Για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής, 197 μουσικοί --ένας από κάθε χώρα-- σχημάτισαν την Ορχήστρα της Γης, η οποία ελπίζουν να αποτελέσει το παράδειγμα για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να υπερβούν τα φυσικά και πολιτιστικά σύνορα και να συνεργαστούν.

Το τραγούδι της Ορχήστρας της Γης «Together is Beautiful» (Μαζί είναι ωραία), το οποίο ηχογραφήθηκε σε διαφορετικά μέρη και μετά έγινε η μίξη των ηχογραφήσεων, και ένα ντοκιμαντέρ, στο οποίο καταγράφονται οι ιστορίες ορισμένων από τους μουσικούς της ορχήστρας, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Δείτε το βίντεο:

Η Olgha Nk, μέλος της Ορχήστρας της Γης από το Καμερούν, δήλωσε ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί, είναι σαν «ολόκληρος ο κόσμος να κρατιέται από το χέρι».

“One of the most important orchestras in history" - GF⁰⁰'Together Is Beautiful', the first single by @EarthOrchestra, written by George, is out today - bringing together musicians from every country in the world. ⁰⁰▶️ https://t.co/W5JEiiqlb9 ⁰⁰#TheEarthOrchestra #NewMusic pic.twitter.com/euU1RkUTCM