Μουσική Τεχνόπολη 2022: Πενήντα μουσικές βραδιές από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο

Η Μουσική Τεχνόπολη, ο μουσικός θεσμός του καλοκαιριού στην καρδιά της Αθήνας, παρουσιάζει ένα συναυλιακό πρόγραμμα που προσκαλεί τις Αθηναίες και τους Αθηναίους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης σε μια μεγάλη μουσική γιορτή που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνολικά, 50 μουσικές βραδιές όλων των ειδών θα πραγματοποιηθούν κάτω από τις πιο χαρακτηριστικές καμινάδες της πόλης.

Για το πρώτο συναυλιακό καλοκαίρι κανονικότητας, έπειτα από δύο χρόνια με υγειονομικά μέτρα που λειτούργησε ως πρότυπο, η Τεχνόπολη έχει σχεδιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα που διαπερνά όλα τα είδη της μουσικής: από έντεχνο, λαϊκό και ποπ, μέχρι ροκ, χιπ-χοπ και electro.

Ιούνιος

Τρίτη 07.06: Cigarettes After Sex



Παρασκευή 10.06: Social Waste



Σάββατο 11.06: Πυξ Λαξ - Καλοκαίρι 2022



Κυριακή 12.06: Plisskën Festival



Δευτέρα 13.06: Plisskën Festival



Πέμπτη 16.06: Εισβολέας-Χατζηφραγκέτα - Summer Tour 2022



Σάββατο 18.06: Λόγος Τιμής - Ινδιάνοι των πόλεων



Παρασκευή 24.06: Athens Music Week



Σάββατο 25.06: Bloody Hawk x Dani Gambino - Με τον DJ The Boy



Τετάρτη 29.06: TBA



Πέμπτη 30.06: Anser - 15 χρόνια «Εν Δράσει»

Μαζί του οι: Βέβηλος, Xplicit, Buzz, Novel 729, Tiny Jackal και Andri J

Ιούλιος

Τρίτη 05.07: Gogol Bordello



Τετάρτη 06.07: Kaleo - “ Fight Or Flight Tour 2022”

Special guest: Belle Mt

Πέμπτη 07.07: Ο Αstor Piazzolla συναντά την Ute Lemper



Σάββατο 09.07: White Snake - The Farewell Tour



Τετάρτη 13.07: 40 χρόνια Panx Romana & Friends

Special quests: Κοινοί Θνητοί, Coyote’s Arrow

Friends: Βέβηλος, Στίχοιμα, Stavros Ex (Deus Ex Machina), Alec K (The Last Drive), Marios (Fundracar)

Παρασκευή 15.07: Bomfunk MC's + Δημήτρης Μεντζέλος x Πρύτανης x ΤΡΙ.Π.Α. ΚΡΟΥ



Δευτέρα 18.07: Fantastic Negrito



Τρίτη 19.07: Active Member - «30 ΧΡΟΝΙΑ» Full ηλεκτρική μπάντα live

Στο πλαίσιο του Urban Athens Festival

Τετάρτη 20.07: Les Négresses Vertes - Rockwave Nights



Πέμπτη 21.07: Placebo - Rockwave Nights



Παρασκευή 22.07: Within Temptation - Live in Athens 2022



Πέμπτη 28.07: Calexico

