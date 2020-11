Movement Radio: Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση υπερβαίνει τα σύνορα

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ξεκινάει δικό της web radio από σήμερα 2 Νοεμβρίου. Αφουγκραστείτε την εποχή, ζήστε την κατάσταση, συντονιστείτε με τον διεθνή διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που υπερβαίνει τα σύνορα και φέρνει 24/7 σπουδαία ονόματα της εγχώριας και παγκόσμιας dj, hip hop, electronic και world music σκηνής.

Η Στέγη στο ραδιόφωνο. Το Movement Radio, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, προκάλεσε αίσθηση στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Movement 1920-2020: Πέρα και ανάμεσα από σύνορα», τον Φεβρουάριο του 2020, και αρχίζει να εκπέμπει εκ νέου, σε επιμέλεια των Detach (Voltnoi & Quetempo), από τις 2 Νοεμβρίου 2020.

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με πρωτότυπες ραδιοφωνικές δράσεις από μια πολυάριθμη ομάδα παραγωγών από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή, από τους Optimo έως τη Moor Mother, από τον Alan Bishop έως τον Christopher C. King, από τους Black Athena έως την Carina, το Μovement Radio συντονίζεται με τον κόσμο.

Παράλληλα με το πρόγραμμά του, διοργανώνει αφιερώματα που είτε σχετίζονται με θέματα της επικαιρότητας –στις 3 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει μια 24ωρη θεματική εκδήλωση για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές που διεξάγονται εκείνη τη μέρα– είτε αφορούν εμβληματικές μουσικές μορφές – στις 10 Δεκεμβρίου συμβάλλει στον εορτασμό των 50 ετών των Kraftwerk με μια ψηφιακή διάσκεψη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από καθημερινές ζωντανές εκπομπές, dj-sets και θεματικά μουσικά αφιερώματα, συνεντεύξεις και εκπομπές λόγου, ζωντανά events κ.ά. Το δυναμικό του σταθμού είναι μια πολυσυλλεκτική σύνθεση από τη γεμάτη παλμό και εξωστρέφεια ελληνική dj, hip hop και electronica σκηνή, καθώς και από σκηνές και υβρίδια που αναδύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Movement Radio είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα που εστιάζει στη νέα μουσική παραγωγή, αλλά και στην ιστορική διαδρομή της, μοιράζεται από κοινού ιστορίες που δεν έχουν ακόμα ειπωθεί, μιλάει με ιδέες και ήχους, αφουγκράζεται την τρέχουσα πολιτική και κριτική σκέψη, διασχίζει ένα φανταστικό αρχιπέλαγος πέρα από γεωγραφίες και χρονολογίες, είναι μια πολιτιστική συγκολλητική ουσία μεταξύ ανθρώπων, κοινοτήτων και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το νέο αυτό ραδιόφωνο είναι ένας πομπός που φιλοδοξεί να καταγράψει, να διαδώσει και να ενώσει αυτό το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, εκπέμποντας από την Αθήνα.

Το Movement Radio αντανακλά τον ήχο και τις ιστορίες της Μεσογείου και εστιάζει στην πολιτιστική δυναμική που έχει αναπτυχθεί ιστορικά μέσα από τη μουσική και τις τέχνες σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Παράλληλα, αναζητά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των πολιτισμών γύρω από τη Μεσόγειο ψάχνοντας για τα ανάλογα πολιτιστικά παραδείγματα και πέρα από αυτή. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διευρυμένου χάρτη της περιοχής, που περιλαμβάνει την καλλιτεχνική δυναμική η οποία εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τη Βόρεια Αφρική έως το Χαρτούμ και την Καμπάλα, το Ντέρμπαν και την Κινσάσα, το Ντιτρόιτ και το Κίνγκστον, την Ινδία και την Ινδονησία.



Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής και ραδιοφωνικής σκηνής.

H Moor Mother, πειραματική ράπερ από τη Φιλαδέλφεια, επιμελείται μια ραδιοφωνική μηνιαία εκπομπή παρουσιάζοντας νέους μουσικούς που είτε έχει συνεργαστεί μαζί τους είτε έχει επηρεαστεί από αυτούς.

Η Tash LC, Αγγλίδα παραγωγός τζαμαϊκανής καταγωγής, παρουσιάζει μια σειρά με σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και afrobeat. Η Deena Abdelwahed, Τυνήσια παραγωγός, με το μηνιαίο της mix μάς παρουσιάζει τη νέα ηλεκτρονική χορευτική σκηνή της Μεσογείου.

Ο Αμερικανοαρμένιος dj και δημοσιογράφος Jackson Allers, με έδρα τη Βηρυτό, μέλος της ομάδας DJ Beirut Groove Collective, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο μουσικό παρελθόν του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής.

Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός Christopher C. Κing, γνωστός στη χώρα μας από το διεθνές μπεστ σέλερ βιβλίο του «Ηπειρώτικο Μοιρολόι», ψάχνει μέσα από τη σπάνια συλλογή του δίσκων 78 στροφών την εσωτερική ηχητική σύνδεση ανάμεσα σε μουσικές συνθέσεις που τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση σε αυτό τον κόσμο.

Ο Αμερικανός Alan Bishop, συνιδρυτής του εμβληματικού εθνομουσικολογικού label Sublime Frequencies και της αβανγκάρντ μπάντας Sun City Girls, αναλαμβάνει να διευρύνει τη μουσική γεωγραφία μας, εστιάζοντας σε περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία , η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική.

Ο Maxton Fort, ιδρυτής του αιγυπτιακού avant label Nashazphone, θα μας μυήσει στις νέες τάσεις του electro chaabi, αλλά και στους πειραματισμούς της σκηνής του Καΐρου.

O Ziad Nawfal, βετεράνος Λιβανέζος ραδιοφωνικός παραγωγός, ιδρυτής του μουσικού φεστιβάλ Irtijal της Βηρυτού, αλλά και του label Ruptured, θα μας εισάγει στην ηλεκτρονική και πειραματική σκηνή της Βηρυτού και της Μέσης Ανατολής.

H μουσικός και θερεμινίστρια από τη Θεσσαλονίκη May Roosevelt επανεπισκέπτεται το βιβλίο του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» και, ακολουθώντας την πορεία των ηρώων του βιβλίου, ανακαλύπτει τοπικές μουσικές από το χτες και το σήμερα με αφορμή το ταξίδι τους.

Στις εκπομπές λόγου συμπεριλαμβάνονται επίσης ραδιοφωνικές παρεμβάσεις από μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων τις Αθήνας. Οι Syrian Greek Youth Forum, μια από τις πιο δραστήριες δημιουργικές ομάδες της πόλης, παρουσιάζουν μια σειρά από ηχογραφήσεις πεδίου από συνοικίες της Αθήνας, αραβική ποίηση, συνεντεύξεις, μουσική και πολιτικές αναλύσεις γεμάτες από τη φαντασία που χρειάζεται η καθημερινή ζωή. Η οργάνωση των συμπολιτών μας μεταναστών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, C.I.G., θα παρουσιάσει μια σειρά από εκπομπές γύρω από την κουλτούρα, τη μουσική και την ιστορία του τόπου τους, καθώς και τις δράσεις της κοινότητάς τους.



Συμμετέχουν επίσης:

Το επιδραστικό dj ντουέτο Optimo από τη Γλασκώβη, που στην εικοσαετή πορεία του επανακαθόρισε το τι μπορεί να είναι η χορευτική μουσική στις μέρες μας· ο Δομινικανός εικαστικός και παραγωγός Kelman Duran, resident dj του club Rail Up του LA και πνευματικός πατέρας του υβριδίου ambient reggaeton·

ο Bill Kouligas, μουσικός, designer και dj, ιδρυτής του label Pan· ο Λιβανέζος μουσικός και dj Rabih Beaini, μια από τις πιο επιδραστικές περσόνες στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή της αραβικής διασποράς, ιδρυτής της δισκογραφικής Morphine· το ντουέτο των ραδιοφωνικών παραγωγών Black Athena, γνωστό από τη δουλειά του (και δισκογραφική) πάνω στην ελληνική σκηνή trap και hip hop·

ο Jay Glass Dubs, το dub alter ego του μουσικού, εικαστικού και sound artist Δημήτρη Παπαδάτου, μιας από τις πιο εξωστρεφείς περσόνες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής· το αθηναϊκό ντουέτο των Ice_Eyes, ενεργό μέλος της cross cultural νέας ηλεκτρονικής σκηνής της Αθήνας·

ο Αδαμάντιος Καφετζής, ιδρυτής της δισκογραφικής Teranga Beat με τις εμβληματικές μουσικές επανεκδόσεις από χώρες της Αφρικής (Σενεγάλη, Αιθιοπία), καθώς και σύγχρονες κυκλοφορίες από την Ελλάδα (Εβρίτικη Ζυγιά, Kolida Babo).

Επιμέλεια: Detach (Voltnoi & Quetempo)

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Σε συνεργασία με: Goethe-Institut Athen



Παράλληλες Δράσεις



Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές

Ανάληψη του Movement Radio

3 Νοεμβρίου 2020

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές είναι ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά γεγονότα, ένα πολιτιστικό και πολιτικό εξαγώγιμο προϊόν για όλη την υφήλιο. Μπορεί να μην αλλάζει την ίδια την πολιτική, αλλά πυροδοτεί την έναρξη ενός νέου τετραετούς θεάματος. Το Movement Radio θα φιλοξενήσει μια 24ωρη θεματική εκδήλωση για τις αμερικανικές εκλογές, στις 3 Νοεμβρίου 2020, ανήμερα των εκλογών, και καλεί τους παραγωγούς του να συμβάλουν με ένα Americana mix δικής τους έμπνευσης.



Kraftwerk – Endless Europe

Μια ψηφιακή διάσκεψη

10 Δεκεμβρίου 2020

Για τον εορτασμό των 50 ετών των Kraftwerk, αυτή η ψηφιακή διάσκεψη αποσκοπεί να διερευνήσει την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τους concept δίσκους τους (“Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “Radioactivity”, “Man Machine” και “Computer World”). Το πρότζεκτ θα λάβει τη μορφή μιας e-conference και ενός ραδιοφωνικού/μουσικού αφιερώματος στο Movement Radio από τους παραγωγούς και τους dj’s του. Το Kraftwerk – Endless Europe αποσκοπεί να επανεξετάσει την καλλιτεχνική παραγωγή των Kraftwerk και να την επαναπλαισιώσει εντός του αισθητικού και κοινωνικοπολιτικού διαλόγου του 21ου αιώνα, αφήνοντας παράμερα τη νοσταλγία.





Λίγα λόγια για τους Detach



Οι Detach είναι μια κολεκτίβα δύο καλλιτεχνών, του Voltnoi and του Quetempo, που δημιουργήθηκε το 2015 μέσα από τις στάχτες των drog_A_tek και των The Erasers.



Οι Detach εργάζονται πάνω στις διαφορετικές τυπολογίες της πρακτικής της καθημερινής ζωής. Η έρευνά τους εστιάζει σε κείμενα, ήχους, κινούμενες εικόνες, αφηγήσεις και εκφάνσεις της ποπ (υπο)κουλτούρας που εμβαθύνουν σε μια κριτική των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών δομών.

Τα επιμελητικά και καλλιτεχνικά τους πρότζεκτ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από φεστιβάλ και συνέδρια έως οπτικοακουστικές παραγωγές και από κινηματογραφικές περφόρμανς πραγματικού χρόνου έως πολιτιστικές διεπαφές, αποσκοπώντας να ξεδιπλώσουν αφανείς πραγματικότητες και μελλοντικότητες στη δημόσια σφαίρα. Αμφισβητώντας τα όρια της αντιπροσώπευσης μέσω της εμπειρίας του χρήστη, στοχεύουν στη διείσδυση κάτω από το πέπλο που σκεπάζει το κοινωνικό σύνολο εκθέτοντας τις διακρίσεις της τάξης, της φυλής και του φύλου που το υφαίνουν.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες δραστηριοποιούνταν επίσης σε πρότζεκτ όπως ο ανεξάρτητος συναυλιακός χώρος NoCentral, το Bios (exploring urban culture), το Synch Festival, το περιοδικό ΟΞΥ, το γραφιστικό γραφείο NoLogo, το συγκρότημα The Groove Machine και το φανζίν Syntax Error?, μεταξύ άλλων.



Επιλεγμένα Έργα

2020 – Movement 1920-2020 | Φεστιβάλ & διαδικτυακός ραδιοσταθμός | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

2019 – Blockchain: Utopia or U-turn? | Φεστιβάλ & Cryptorave | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

2017– Enter Afrofuturism | Φεστιβάλ | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

2017 – The Death of Recorded Music | Φεστιβάλ | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

2016 – The Dark Manifesto | Lecture Performance | Φεστιβάλ Αθηνών