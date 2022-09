Μπάρι Γουάιτ: Ο «πρίγκιπας» της σόουλ

Ο Μπάρι Γουάιτ υπήρξε ο κατεξοχήν ερωτικός τραγουδιστής της δεκαετίας του ‘70, με ακροατήριο που ξεπερνούσε τα όρια της σόουλ και της μαύρης μουσικής. Το μαρτυρούν οι παγκόσμιες πωλήσεις των δίσκων, που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και οι αμέτρητοι χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι του.

Ο αξέχαστος Μπάρι Γουάιτ είδε την καριέρα του να απογειώνεται στη δεκαετία του ’70, αφήνοντας βαριά παρακαταθήκη όχι μόνο στη σόουλ και τη φανκ, αλλά και στην ντίσκο, ένα μουσικό είδος του οποίου θεωρείται πιονέρος.

Με το ογκώδες παρουσιαστικό του, τη βαθιά βελούδινη φωνή του και τις πλούσιες ενορχηστρώσεις των συνθέσεών του, άφησε πίσω του μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «I'm Gonna Love You Just A Little More Baby», «Never, Never Gonna Give Ya Up», «Can't Get Enough Of Your Love, Babe» και «You're The First, The Last, My Everything», που οριοθέτησαν το υποείδος της σέξι σόουλ.

Οι πρώτες ηχογραφήσεις και πώς ο Έλβις του άλλαξε τη ζωή

Ο Μπάρι Γιουτζίν Κάρτερ γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1944 στο Γκάλβεστον του Τέξας και μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα ως πιανίστας, σε ηλικία 11 ετών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έκανε αρκετές ηχογραφήσεις με το όνομα Μπάρι Λι και ως μέλος των φωνητικών συγκροτημάτων «The Upfronts», «The Atlantics» και «The Majestics». Εργάστηκε ακόμη ως στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών, καθοδηγώντας τις καριέρες τραγουδιστριών, όπως η Φίλις Τέιλορ και η Βαϊόλα Γουίλς.

Στα 16 του απέκτησε το πρώτο από τα συνολικά οκτώ παιδιά του με την πρώτη του σύζυγο και τον επόμενο χρόνο γνώρισε της φυλακής τα σίδερα για τέσσερις μήνες, όταν συνελήφθη για κλοπή ελαστικών μιας Κάντιλακ αξίας 30.000 δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του άκουσε τον Έλβις Πρίσλεϊ να τραγουδά στο ραδιόφωνο το «It’s Now or Never», το οποίο τον βοήθησε ν’ αλλάξει ζωή και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική.

Τα τραγούδια του Μπάρι Γουάιτ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες

Το 1969 δημιούργησε το γυναικείο φωνητικό τρίο «Love Unlimited», που το αποτελούσαν η Νταϊάν Τέιλορ, η μέλλουσα δεύτερη σύζυγός του Γκλοντίαν Τζέιμς και η αδερφή της Λίντα, καθώς και τη «Love Unlimited Orchestra», ένα σύνολο 40 μουσικών, που τον συνόδευαν στις μοναδικές «ζωντανές» εμφανίσεις του.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1972 με το τραγούδι «Walkin' In The Rain With The One I Love», που αναζωογόνησε την καριέρα του. Ακολούθησαν τραγούδια - επιτυχίες, όπως τα «I'm Gonna Love You Just A Little More Baby» (1973), «Never, Never Gonna Give Ya Up» (1973), «Can't Get Enough Of Your Love, Babe» (1974) και «You're The First, The Last, My Everything» (1974).

Παρόλο που οι επιτυχίες του μειώθηκαν προς τα τέλη της δεκαετίας του '70, οι «ζωντανές» εμφανίσεις του προκαλούσαν πάντα το ενδιαφέρον του κοινού. Η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Μπάρι Γουάιτ ήταν το 1977 με το τραγούδι «It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me».

Δύο βραβεία Γκράμι

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80 και του '90 κυκλοφόρησε μία σειρά επιτυχημένα εμπορικά άλμπουμ, που απέδειξαν ότι ο Μπάρι Γουάιτ ήταν κάτι παραπάνω από μία καλτ φιγούρα. Το 2000 κέρδισε τα πρώτα του δύο Γκράμι (από τις συνολικά 11 υποψηφιότητές του) για το τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του «Staying Power» (1999).

Λόγω της βαθιάς βελούδινης φωνής του, ο Μπάρι Γουάιτ διακρίθηκε και ως ηθοποιός σε σειρές κινουμένων σχεδίων («The Simpsons», «South Park», κ.ά.).

Τον Μάιο του 2003, ο Μπάρι Γουάιτ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν σε αναμονή για μεταμόσχευση νεφρού. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Μάουντ Σινάι του Λος Άντζελες στις 4 Ιουλίου 2003, σε ηλικία 58 ετών.