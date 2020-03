Μπραντ Πίσλι, Τζέικ Όουεν και άλλοι αστέρες αποτίνουν φόρο τιμής στον Κένι Ρότζερς

Αστέρες της κάντρι μουσικής απέτισαν φόρο τιμής στον Κένι Ρότζερς, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 81 ετών.



Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός, Μπραντ Πέισλι δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει μία μελαγχολική ακουστική διασκευή του «Sweet Music Man» του Κένι Ρότζερς. «Μας λείπεις, Κένι» , λέει με θλίψη.



Ο τραγουδιστής, Τζέικ Όουεν σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ερμηνεύει ένα κλασικό τραγούδι του θρύλου της κάντρι, τη μπαλάντα «She Believes In Me».



«Φόρος τιμής στον The Gambler @_KennyRogers... ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια» έγραψε.



Οι τραγουδιστές της κάντρι Κέλσι Μπαλερίνι και Μόργκαν Έβανς ένωσαν τις φωνές και τραγούδησαν το ντουέτο του με τη Ντόλι Πάρτον «Islands in the Stream».



Ο θρύλος της κάντρι μουσικής Κένι Ρότζερς, γνωστός από τις επιτυχίες του «The Gambler», «Islands in the Stream» and «Lady» πέθανε την Παρασκευή από φυσικά αίτια σε ηλικία 81 ετών.



Την είδηση του θανάτου του δημοσίευσε η οικογένειά του στον λογαριασμό του στο Twitter.



«Η οικογένεια Ρότζερς με θλίψη ανακοινώνει ότι ο Κένι Ρότζερς πέθανε χθες βράδυ στις 10:25 σε ηλικία 81 ετών» αναφέρεται στην ανάρτηση.



«Ο Ρότζερς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι από φυσικά αίτια υπό τη φροντίδα νοσηλευτή και περιστοιχισμένος από την οικογένειά του» σημειώνεται.



Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και δισκογραφικός παραγωγός, κέρδισε τρία βραβεία Grammy, έγινε μέλος του Country Music Hall of Fame και έχει βραβευτεί και από την Αμερικανική Ένωση Κάντρι Μουσικής για το συνολικό έργο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ