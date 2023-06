«My Man»: Ένα νέο τραγούδι από την Τερέζα

Η μοναδική Tερέζα της επιτυχημένης παγκοσμίως διασκευής του «Fly Me To The Moon» αλλά και άλλων αγαπημένων hits, μας ταξιδεύει με το «My Man»!

Ειδικότερα η εξαιρετική Ελληνοαμερικανίδα performer & diva Tερέζα μας τραγουδάει το άκρως ραδιοφωνικό και swing «My Man», που ακούσαμε πρώτη φορά μέσα από το «Party Edition» EP της καλλιτέχνιδας!

Ένα υπέροχο νέο τραγούδι σε συνεργασία με τους DeJaVu! Η αισθαντική Tερέζα μας επιβεβαιώνει ότι σε μια στιγμή αλλάζουν όλα στον έρωτα όταν έχεις μπροστά σου τον ιδανικό σύντροφο!

Δείτε το εντυπωσιακό lyric video για το summer lounge and chill «My Man»:



Κλείστε λοιπόν τα μάτια απολαύστε τη μοναδική φωνή και ερμηνεία της, τον στίχο & τη μουσική της, και ταξιδέψτε στα στενά της Νέας Υόρκης μαζί της!