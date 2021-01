Νέα αναβολή της τουρνέ «The Last Domino?» των Genesis

Για μία ακόμη φορά, λόγω της πανδημίας, οι Genesis μετέθεσαν για αργότερα την έναρξη της τουρνέ «The Last Domino?», η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο και, αργότερα, η εκκίνησή της μετατέθηκε για τον εφετινό Απρίλιο. Οι καινούργιες ημερομηνίες κάνουν λόγο για έναρξη στις 15 Σεπτεμβρίου στην 3Arena του Δουβλίνου και ολοκλήρωση στις 13 Οκτωβρίου με την τελευταία από τρεις βραδιές στην 02 Arena του Λονδίνου. Παράλληλα, με την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών, η μπάντα εμφανίστηκε δημόσια (σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο) για πρώτη φορά από την ολοκλήρωση της τουρνέ του 2007 «Turn It On Again».

Ως προς τις ημερομηνίες της τουρνέ «The Last Domino?» - τουρνέ επανένωσης των Genesis - προς το παρόν ανακοινώθηκαν μόνο οι ημερομηνίες για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αναμένεται ότι η τουρνέ θα περιλάβει ακολούθως και την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στη λακωνική ανακοίνωση της καθυστέρησης, τα μέλη του συγκροτήματος έγραψαν «Είμαστε έτοιμοι, αλλά ο κόσμος όχι ... προς το παρόν».

Δείτε το τρέιλερ:

Το βίντεο που δημοσιοποίησαν συνοδεύοντας την ανακοίνωση είναι μόλις 50 δευτερολέπτων, είναι βίντεο πρόβας και μας δίνει τη δυνατότητα να τους δούμε για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, τα σοβαρά προβλήματα υγείας του Phil Collins δεν του επιτρέπουν να παίζει ντραμς ή, να στέκεται όρθιος για πολλή ώρα. Θα τραγουδά από μια καρέκλα κοντά στο μπροστινό μέρος της σκηνής, όπως είχε κάνει στην τουρνέ της δικής του επανόδου σε δημόσιες εμφανίσεις «Not Dead Yet» (2017-2019). Στα ντραμς θα είναι ο γιος του Phil, ο Nick, ο οποίος με θαυμαστή ακρίβεια τα τελευταία πέντε χρόνια αποδίδει όλα τα δεξιοτεχνικά μέρη που θεωρούνται σήμα κατατεθέν του Phil Collins.

Στο βίντεο αποκαλύπτεται ότι στην τουρνέ οι Genesis θα συνοδεύονται και από δύο ομάδες φωνητικής υποστήριξης, τουλάχιστον για ένα μέρος της συναυλίας. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Genesis και είναι ίσως μια αναγνώριση του ότι η φωνή του Phil δεν έχει πλέον την γκάμα που είχε όταν ήταν νέος. Βεβαίως, παρόντες θα είναι τα ιδρυτικά μέλη Tony Banks και Michael Rutherford μαζί με τον κιθαρίστα-μπασίστα Daryl Stuermer, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρόντα σε τουρνέ του συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα τραγουδιών της τουρνέ είναι καλά φυλασσόμενο μυστικό, αλλά οι Genesis έχουν υποσχεθεί ένα μείγμα επιτυχιών και αγαπημένων κομματιών από τους θαυμαστές τους το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιόδους του συγκροτήματος. Το βίντεο πρόβας τους δείχνει να παίζουν το «Behind The Lines» από το LP του 1980 «Duke».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ