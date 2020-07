Νέα λίστα τραγουδιών από τον Κάνιε Γουέστ για το «Donda»

Μια επιβεβαίωση και κάποιες αλλαγές για το καινούργιο άλμπουμ του Κάνιε Γουέστ: το πρωί της Τρίτης, ο Κάνιε τουίταρε ότι το άλμπουμ όντως θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Ο τίτλος του θα είναι «Donda», το όνομα της μητέρας του (στα τέλη Ιουνίου είχε πει ότι ο τίτλος του επόμενου άλμπουμ του θα ήταν «God's Country»). Και έδωσε καινούργια λίστα τραγουδιών (θα είναι 12 και όχι 20 όπως είχε τουιτάρει - και ακολούθως, διαγράψει - το περασμένο Σάββατο).

Στην καινούργια λίστα δεν περιλαμβάνεται το πρόσφατο σιγκλ «Wash Us in the Blood» του Γουέστ, το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα με συμμετοχή του Travis Scott, μιξάρισμα από Dr. Dre και βίντεο σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Arthur Jaffa. Περιλαμβάνεται, ωστόσο, το «Donda», στο οποίο η μητέρα του Κάνιε, η οποία δεν ζει, απαγγέλει απόσπασμα από το «Sound of Da Police» του KRS-One.

Επιπλέον, στη λίστα υπάρχει - όπως σημειώνει το Pitchfork - τραγούδι με τίτλο «New Body» (αρχικά, προοριζόταν για το τελευταίο άλμπουμ του Γουέστ, το περυσινό «Jesus Is King», με έναν δάνειο στίχο της Νίκι Μινάζ, αλλά λόγω διαφορών αυτή η εκδοχή τελικά απορρίφθηκε).

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ